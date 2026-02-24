在法律方面，建議舉辦國際法律高峰會，吸引全球法律人才；支持律政司建設智能化國際法律事務大樓及培訓學院；加速北部都會區河套發展，打造「河套國際仲裁地」。

筆者向財政司長提交了「創新經濟拼發展 民生福利要到位」的預算案建議，涵蓋八大範疇、48項措施。香港應把握國家「十五五」規劃機遇，鞏固國際法律樞紐地位，同時讓中產、中小企與市民共享政策紅利。

民生方面，建議增撥資源予婦女事務委員會與婦女事務專員，制定「香港婦女全面發展藍圖」，增加社區託兒服務，鼓勵公私營合作加大資助非牟利機構開拓商業區域託兒中心，同時加強基層婦女醫療保障；長者方面，建議政府完善居家安老政策，建設「適老化」社區，大力推廣樂齡科技應用，並派發「樂齡消費券」、提升「長者醫療券」至2,500港元。此外，應盡快構建「獨居長者、雙老家庭數據庫」和「支援照顧者資料平台」，支援長者和照顧者的精神健康。

為減輕中產與中小企壓力，筆者建議提高薪俸稅寬減額，新增「託兒開支」、「聘用外傭」及「子女書簿津貼」免稅額；同時支持設立「中小微企購置科技設備及AI應用免稅額」、「僱員AI應用培訓免稅額」，鼓勵中小微企使用AI，提升各行業智能轉型；加大支持中小微企以多種形式推廣「香港品牌」及跨境電商服務。

筆者將在立法會推動建議落地，對接「十五五」規劃，更好融入國家發展大局，發揮香港優勢，讓創新經濟與民生福祉並進，為市民帶來實實在在的幸福感。