「馬鞍山」有野生熊貓？分享神州馬年冷知識！

踏入丙午馬年，見證香港馬王「嘉應高昇」創下本地馬壇首匹賽馬18連勝歷史紀錄，大家對「馬」的了解又有多少？不過今次筆者並非介紹馬匹的生活習慣，而是帶你發掘與「馬」有關的中國地名冷知識。你可能不知道，神州大地之上，與「馬」結緣的地方多不勝數，當中更有一個地名重複率極高，幾乎每個省份都能找到它的蹤影，連香港也有一份，說的就是「馬鞍山」！ 點止香港有馬鞍山

說起馬鞍山，大家腦海裏浮現的，通常是沙田那座高聳的山峰，還有港鐵站旁邊密集的屋苑。但這個名字並非香港獨有。粗略統計，內地至少有數十處馬鞍山，分佈在安徽、廣東從化、浙江杭州等地，就連與香港一河之隔的深圳，也有一座馬鞍山。若用網上地圖搜尋，還會發現北京豐台區、四川涼山州都有同名山峰。這些地方多數是山，亦有因山得名的城鎮，形成一個獨特的「馬鞍山現象」。這種地貌其實很簡單，兩座山峰夾着一道山谷，形狀就像馬背上的鞍，古人直觀地以此命名，於是造就了神州大地有許多以「馬鞍山」命名的局面。

「馬鞍山」都有野生熊貓

回說香港的馬鞍山，主峰海拔702米，比安徽只有150多米高的同名山峰要高得多。然而，中國最高的馬鞍山在四川涼山州甘洛縣，主峰海拔4,288米。這座高山不僅雄偉，森林茂密，棲息着三百多種野生動物，最令人驚喜的是，原來這裏是大熊貓的家園！在白雪高山上，野生熊貓在竹林間穿行，畫面實在太治癒。當下次有人說馬鞍山只是郊野登山，不妨告訴對方，四川上也有座馬鞍山，而且是國寶級的自然保護區。 「馬鞍山」與李白

在眾多馬鞍山中，名氣最響的，要數安徽省東部的馬鞍山市。這座城市同樣因山得名，楚漢相爭時期，西楚霸王項羽兵敗垓下，退至烏江邊自刎。他的坐騎烏騅馬忠心耿耿，見主人已死，竟悲鳴翻滾，自戕而亡。馬鞍落地，化為一座小山，便是今日市內的馬鞍山。到了1950年代，當地發現豐富的鐵礦，鋼鐵業迅速崛起，圍繞着這座小山建設起來的城市，也就順理成章叫做馬鞍山市。今天的安徽馬鞍山，是中國主要鋼鐵基地之一，人口超過二百萬。 六座「馬」字城市

除了遍佈全國的馬鞍山，中國還有六座帶「馬」字的城市，包括有河南駐馬店、義馬市、安徽馬鞍山市、山西侯馬市、四川馬爾康市、以及台灣澎湖列島上的馬公市。 其中，河南駐馬店人口近七百萬，是華夏文明發祥地之一。明代已設置驛站，南來北往的官差商人多在此歇馬，慢慢形成聚落，地名沿用至今。雖然近年有網民覺得「駐馬店」這名字有點「土」，甚至建議改名「天中」，但未獲批准。如今這片土地依然是國家糧食生產核心區，年產糧食800萬噸。

至於人口最少的四川馬爾康，位於青藏高原邊緣，是阿壩藏族羌族自治州首府，居民僅6萬左右。唯一比它更少的，是西藏日喀則市的康馬縣，只有兩萬多人。這些「馬」字地名，承載着歷史、地理與文化的印記。無論是源於傳說、地貌，還是驛站功能，它們都在訴說一方水土的故事。 想閱讀更多馬年冷知識？無論歷史或現代的相關資訊，通通都能夠透過團結香港基金轄下中國文化研究院－當代中國網站搜尋得到！