港青須迎戰全國精英 首置質量難一蹴即就

嶺南大學昨日發表房屋政策研究，從家長視角剖析跨代住房支援，結果發現僅四分一父母計劃為子女提供置業資金，近七成人卻期望政府增加資助房屋供應。儘管受儒家思想影響的中國人社會，父母也不一定要在子女置業時提供資金。但研究建議政府進一步加強在房屋政策中的主導角色，卻要避免好心做壞事。在一國兩制的框架下，香港青年人面對的不再只是本地同儕，而是整個國家的精英，與其期望政府「搞定」住屋問題，不如調整心態，先降低上車的住屋質素，再透過樓換樓逐步改善環境，這才是務實的出路。

該研究發現，只有26%的父母打算在未來五年資助子女置業，37%更認為這不是父母的責任。從儒家思想的角度看，父母對子女的責任，往往於成年終止。古禮男子二十而行冠禮，象徵正式成人，具備獨立門戶的能力；經典《論語》中提到的「三年之愛」，也是強調子女回報父母初生三年的養育之恩。儒家的核心在於「慈」與「孝」的相互關係，父母的責任隨著子女成長，應從「養育」逐漸轉變為「教導」，而非無限期的經濟支援。調查中不少父母傾向以「借貸」而非「餽贈」的方式協助子女，正是希望灌輸財務責任感，避免下一代過度依賴。這種想法，其實更符合傳統智慧。

然而，研究的局限在於未有觸及香港作為一國兩制下城市的獨特處境。在倫敦、紐約、東京或首爾這些國際金融中心，無法在大城市置業其實是正常不過的現象。年輕一代若無法在這些大都會找到自己的定位，自然的出路是前往國內其他城市謀求更合適的生活。但香港的年輕人似乎仍未完全接受這個現實。隨著香港融入國家發展大局，必然會成為全國精英匯集之地，本地青年面對的競爭，是殘酷而真實的。政府的資源始終有限，如果房屋政策錯誤引導年輕人，令他們誤以為只要留港努力就能換取置業機會，最終只會讓他們錯失在其他城市發展的黃金時機。

事實上，香港公營房屋的覆蓋率在全球主要城市中已經名列前茅，現時公屋及居屋合共覆蓋超過46%的常住人口。若再增加比例，只會令香港進一步背離「獅子山下」那種靠個人努力改善生活的基因。有論者甚至戲言，房屋局應該正名為「公屋局」。這種「重公輕私」的政策，衍生了不少負面效應。部分年輕人為了保留輪候公屋的資格，刻意不求上進，甚至不望升職加薪，寧願打散工維持現狀。這不但影響整體生產力，也與「內卷」的內地城市形成強烈對比。與其繼續擴大公營房屋的比例，不如增加私人樓宇的供應，鼓勵發展商除了興建高質素的豪宅外，也願意參與興建一些針對基本住屋需求的普通項目，讓年輕人在私人市場上有更多可負擔的選擇。

近年不少年輕人在首次置業時，傾向選擇全新私人樓。這些新樓會所豪華、位置優越、裝修新穎，質素當然高，但代價就是高昂的樓價，往往需要父母動用退休儲蓄來協助支付首期。嶺大的研究提到，上一代人受惠於政策較易置業；但上一代人當年初入市場時，買的可不是今天這種質素的樓宇。當年不少上車盤是沒有會所的舊樓，甚至是環境相對簡樸的單幢樓梯樓。換句話說，年輕一代若要靠自己能力上車，就應該從質量較低、樓齡較高的單位開始選擇，樓價自然相應調低，供款壓力也在可控範圍之內。先上車，再透過努力增加收入，日後樓換樓逐步改善居住環境，其實正是上一代人累積財富的方程式。這個模式至今仍然有效，關鍵在於不要妄想一蹴即就，一步到位。