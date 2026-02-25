金價升上5000美元一安士之後就見頂了嗎？

「亂世買黃金」被稱為民間智慧。亂世的特色是「城頭變換霸王旗」。若然執政者也在不時變換，那由執政者發行的紙幣，當然不那麼可靠。有些老人家至今還藏着日治時代的「軍票」，不願捨棄；只是它已不再是法幣，沒法拿來購物或換取服務。此之所以，在政局不穩的時候，人們會傾向持有黃金，而非紙幣。因為，即使城頭的旗幟變了，黃金仍一樣會廣為接受，可以繼續發揮貨幣的功能。 自第二次世界大戰之後，美國作為全球霸主的地位十分鞏固，大家都覺得美元相當可靠，不愁沒有人接受。因此，美元就成了流通能力強，儲備價值高的國際貨幣；黃金的功能因而被美元取代。

只是花無百日紅，「壯則老」，美國的國力近年開始走下坡，債台高築的情況愈來愈嚴重，長此下去一定會出事。警惕性高的人，近年已開始增持黃金，以對沖美元匯價崩潰的風險。如是導致金價被不斷搶高，破了3,000美元一安士的關口後，就如入無人之境，在毫無阻力下，衝上了5,000美元水平。到了這個關口才出現一次像樣一點的調整，一度跌回4,600美元一安士。 有人擔心，金價已經到頂，亦有人認為金價還未升完。我傾向相信後者，原因是特朗普上台後，不但沒有令到國家再次強大起來，反而把美國弄到烏煙瘴氣，更加積重難返。

特朗普原本打算削減政府部門，減少政府開支。可惜馬斯克「有頭威，冇尾陣」，很快就棄甲歸商，功虧一簣。結果只好一再放寬政府開支的上限，令債務突破38萬億美元。 特朗普無法節省開支，唯有靠增徵關稅去增加收入，卻被高等法院裁定違憲，須把收多了的關稅退回給進口商，變成得不償失。 此外，特朗普又打算透過減稅、減息，以及減少對企業的規限來推動經濟發展；卻遇到國會的阻撓及聯儲局的不配合。他為此情緒失控，一時罵議員，一時恐嚇記者，還企圖誣告聯儲局的理事，嚴重損害了國家體制，叫世人對美國更加失去信心。

特朗普在內政沒法取得預期效果的情況下，唯有出動武力，強行掠奪別國的資源。他既想要巴拿馬運河，又想要委內瑞拉的石油，還想要格陵蘭的稀土與航運通道。其領導下的美國，行為似海盜，一點不像一個負責任的大國。 特朗普在任內委任家族成員任政府公職，又向家族生意輸送利益，公器私用，貪贓枉法，令美國的國際形象聲譽掃地。美國被特朗普弄成這個樣子，試問這樣的國家所發行的貨幣又怎能贏取世人的信任？美元不可信，唯有信黃金。因此，無論是各國央行或是基金經理，都別無選擇，唯有減持美債，增持黃金。在這種情勢下，黃金價格焉能不升？5,000美元一安士，只是起步點，連中途站也算不上。