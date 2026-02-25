春節假期剛過，特區政府就有重大決策宣布，敲定大埔宏福苑的補償方案。今次方案一大特色是靈活度高，甚有商界的貼地作風。
宏福苑大火成為蛇年最受關注社會事件，新一年即提出整體的善後方案，為各持份者提供重新踏上人生旅途的準備。方案明確否定了原址重建的想法，提出現金補償為主、購買居屋為輔的多元選擇，盡量滿足受影響家庭和人士的訴求。從外界眼中應算合理而且人性化。
安置方案重點之一是發放金額，以未補地價單位每呎8,000元、補地價金額是10,500元計，較市場估價略高，相信這是當局考慮到受助人家園盡毀的安排，在社會捐款外再動用40億元公帑提供援助的特例。
今次解決宏福苑災民方案快速出爐，是最符合社會各方期望的做法。從人情心理上，事件發生已有一段時間，當事人和各界都期望在汲取教訓之餘，能早日重新出發。實際上考慮，賠償能夠愈早定案，愈能貼近原先估值，從物業估值以至受助人財政，都最能按原有生活狀況重新接軌。
以樓市為例，近日交投轉向活躍，有受影響人士會希望及時上車，避免節外生枝，減少一項生活顧慮。安居是大部分人尋求穩定生活的條件，能夠令這件大事的安排明朗化，而且有較充裕的資源落實，應是關心災民的市民所樂見。至於未拆一座的居民可按大多數人的意願決定是否參與計劃，已經提供了很大彈性，居民同樣應盡早作出決定。
政府做事一向考慮周全，寧願慢而不想有一點爭議，結果變成官僚決策，程序上潑水不進，做起來脫離現實。今次能夠擺脫覊絆，以絕大多數人的福祉和社會共識為大前提，避免一拖再拖，相信緣於高層全面協調，減少了處理官員對程序的考量，故此有私人機構辦事務實的風格。一個靈活而切合生活的方案，只是做好安置的第一步，日後的落實工作將面對更多具體問題需要處理，相關官員宜抱著急事急辦，以做好結果為目的，令巨災的傷口早日癒合。