春節假期剛過，特區政府就有重大決策宣布，敲定大埔宏福苑的補償方案。今次方案一大特色是靈活度高，甚有商界的貼地作風。

宏福苑大火成為蛇年最受關注社會事件，新一年即提出整體的善後方案，為各持份者提供重新踏上人生旅途的準備。方案明確否定了原址重建的想法，提出現金補償為主、購買居屋為輔的多元選擇，盡量滿足受影響家庭和人士的訴求。從外界眼中應算合理而且人性化。

安置方案重點之一是發放金額，以未補地價單位每呎8,000元、補地價金額是10,500元計，較市場估價略高，相信這是當局考慮到受助人家園盡毀的安排，在社會捐款外再動用40億元公帑提供援助的特例。