從宏福苑火災看建造業檢討

2025年11月26日，宏福苑發生五級大火，造成168人死亡、79人受傷，並引發嚴重財產損失與社會震動。最近，特區政府提出收購大埔宏福苑七座大廈的業權，方向正確。另一方面，這場悲劇暴露了現有建築安全管理體系的重大漏洞，對香港建造業的制度、文化與執行力提出嚴峻質疑。作為一名「獲授權簽署人」，我深感責任重大，必須從業界角度出發，推動系統性改革，重建公眾對建造安全的信心。 宏福苑火災揭示香港建造業的核心問題，儘管香港已有《建築物條例》(第123章)、 《消防條例》(第95章)、《職業安全及健康條例》(第509章)等法例，但實際執行時，在監管機制、分判制度、工人安全意識、應變機制等各方面，均存與條例有落差。

首先，有發展項目在施工、改建或後期管理階段出現違規加建、阻塞逃生通道、消防設備不足等情況，監管部門未能及時發現與糾正，顯示跨部門協作與巡查機制不足。第二，建造業普遍採用多層分判模式，導致安全責任模糊、成本壓縮、品質失控。底層承判商為爭取利潤，犧牲安全投入；主承建商則未能有效監督下層單位，形成層層轉判、責任稀釋的惡性循環。 第三，工地安全文化不足亦是問題所在。長久以來，行業內部重進度、輕安全，在趕工至上的心態下，安全管理被視為成本而非投資，管理層對風險評估流於形式，工人安全培訓不足，前線工人或未接受充分的消防安全訓練，缺乏應變知識與逃生技能。特別是在高風險工序如焊接、高空作業中，持證上崗制度執行不嚴，屢見違規操作；工人因害怕失業而不敢舉報隱患。

此外，工地火災發生時，現場缺乏即時通報、疏散指引與協調機制，有可能導致傷亡擴大。工地與屋苑管理處之間缺乏有效應急聯動，消防通道被雜物阻塞，進一步加劇災情。 針對上述問題，全面檢討及改革建造業管理實在迫在眉睫。首先，監管機制方面，建議強化跨部門監管，例如成立由發展局、屋宇署、消防處、勞工處等聯合組成的建造安全專責監察委員會，對高風險工程項目實施紅線監控；並且推行智慧監察系統，結合AI影像分析與物聯網感測器，實時監測工地安全狀況。

第二，重建分判制度責任鏈，明確主承建商對所有下層分判商的安全負連帶法律責任，杜絕責任推卸；要求所有分判合約必須包含安全績效條款，並提交安全投入預算。第三，行業需要全面提升安全培訓與認證，例如推行強制安全證書制度及數碼培訓履歷平台，前者要求所有工人必須通過消防安全、急救與應變訓練考核方可入場，後者保留每位工人的訓練記錄，供監管機構查核；同時建議強制設立安全表現獎勵基金，表揚零事故工地與模範安全團隊。

第四，建議推動「安全即文化」變革」要求所有承建商制訂《企業安全憲章》，由高層管理人員簽署並公開承諾；同時設立匿名安全舉報熱線與保護機制，鼓勵工人主動通報風險；並將安全表現納入項目評審與獎項評選標準，提升業界重視。此外，我認為需引入第三方獨立審核，強制高風險項目聘請獨立安全顧問，每階段進行安全審計，報告提交監管部門備查，以推動安全透明化，要求工地張貼安全評級與近期檢查結果，接受公眾監督。 總結而言，宏福苑火災的烈火，燒出了行業的集體失職。作為「獲授權簽署人」，我深知每一紙合約背後，都是無數家庭的安危。我們不能以「合規」自滿，而必須追求「卓越安全」。建造業不只是砌磚蓋樓，更是為城市築起生命防線。惟有徹底改革制度、重塑文化、強化責任，才能告慰逝者，守護生者。讓宏福苑的教訓，成為香港建造業邁向安全新紀元的起點。

葉永栩 Ivan Ip 新民黨青年委員會副主席(會員)，建造業營造師，飲食集團負責人；90後香港青年，愛廣東歌，跆拳道黑帶教練