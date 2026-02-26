新春好兆頭＋財政預算動力

新春伊始，謹向各位讀者致以誠摯祝福，祝願大家在馬年身心康泰、事業順遂、財源廣進。馬象徵活力與奔騰，期盼香港在的新一年能夠邁步向前，展現更強勁的動力。

今年的賀年氣氛格外濃厚。年初一國泰航空花車巡遊盛況空前，年初二煙花匯演璀璨奪目，年初三有深受旅客喜愛的新春賽馬活動，為新的一年揭開了喜慶序幕。街頭巷尾洋溢歡愉，既展現香港的活力，也顯示城市的獨特魅力。

根據政府公布的數字，新春訪港旅客錄得雙位數增長，來自內地及世界各地的旅客踴躍到訪，真正做到「旺丁又旺財」。航空業亦傳來佳音：國泰航空於二月十四日創下單日載客新紀錄，首次突破十萬人次；香港快運在九日春節假期，載客量按年增加15%，超過二十八萬人次，並於二月二十日創下單日載客超過三萬一千人次的紀錄。