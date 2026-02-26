新春好兆頭＋財政預算動力

新春伊始，謹向各位讀者致以誠摯祝福，祝願大家在馬年身心康泰、事業順遂、財源廣進。馬象徵活力與奔騰，期盼香港在的新一年能夠邁步向前，展現更強勁的動力。
今年的賀年氣氛格外濃厚。年初一國泰航空花車巡遊盛況空前，年初二煙花匯演璀璨奪目，年初三有深受旅客喜愛的新春賽馬活動，為新的一年揭開了喜慶序幕。街頭巷尾洋溢歡愉，既展現香港的活力，也顯示城市的獨特魅力。
根據政府公布的數字，新春訪港旅客錄得雙位數增長，來自內地及世界各地的旅客踴躍到訪，真正做到「旺丁又旺財」。航空業亦傳來佳音：國泰航空於二月十四日創下單日載客新紀錄，首次突破十萬人次；香港快運在九日春節假期，載客量按年增加15%，超過二十八萬人次，並於二月二十日創下單日載客超過三萬一千人次的紀錄。
執筆之時，剛好財政預算案發表。一如財爺所言，航空運力逐步恢復，帶動旅遊及運輸服務輸出顯著上升，其他跨境經濟活動亦持續改善，整體服務輸出全年增長百分之四點八。而香港旅遊發展局公布去年全年共有近五千萬人次訪港，年增長12% 。這數量龐大的旅客不僅反映旅遊業的復甦，更帶動餐飲、零售及酒店等相關行業興旺，形成良性循環。另一方面又能提升城市形象，讓更多人認識香港的多元文化與活力。
從預算案中，喜見當局擴大「機場城市」的發展大綱，以航空產業為重心，發展集高端商業、藝術、旅遊及休閒活動於一身。同時政府推出一系列計劃推廣香港旅遊，以發展無處不旅遊，包括資助旅發局的推廣，舉辦國際峰會和體育文藝盛事，預計可吸引額外約十八萬三千旅客人次訪港，帶來約十四億元消費。此外，還鼓勵郵輪增加訪港，以及加強香港海濱特色等。
新春這美好的景象，為全年旅遊業注入強心針。深信只要持續「做大、做好、做精」，香港必定能吸引更多旅客來港消費，推動經濟增長，令馬年真正成為「馬到成功」的一年。期望這股旺勢能延續下去，讓香港在國際舞台上繼續閃耀，成為旅客心目中必到的目的地。街頭人潮、笑聲與煙花，正是香港最動人的畫面，也是我們最值得珍惜的力量。