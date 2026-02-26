中國的「新質生產力」生機蓬勃

當內地初提發展「新質生產力」的說法時，外間都不太重視。有人甚至認為，這是因為內地經濟自房地產泡沫爆破後，陷入低迷的境況，才不得不故弄玄虛，創造新名詞，希望能為未來保留一點希望，以免社會被負面的情緒主導，無法擺脫惡性循環。 當時，外間評論大都集中在三條紅線的破壞力，好像中國的經濟一旦沒有房地產做火車頭，就會萬馬齊瘖，失去動力。人們擔心的，不只是與房地產相關的行業會受拖累，還擔心樓價下跌的財富效應，會令中國失去內需的動力，從此陷入通縮，難以自拔。

現實是當時的社會景況的確叫人擔心，失業率上升，工資水平下降，有些地方政府窮到連工資也發不出。為了給老百姓留條生路，很多城市的「街道辦」都放寬了對小商販的管制，以致一些繁忙的商業區，街道上也有小販擺檔，形勢可謂頗為惡劣。 當時，外間的評論多是覺得中國救市不力，沒有量化寬鬆，沒有大水漫灌，叫企業捱得十分辛苦。其實中國政府並沒有被動地頭痛醫頭，而是主動地把資源匯聚在「新質生產力」的研發上。 所謂「新質生產力」，是指知識含量高、技術難度強、容易被傳統企業忽略的產業。這類產業開發期長，前期難有利潤，需要領導人高瞻遠矚，有膽識和魄力，經得起質疑和批評，才有機會修成正果。

西方在發展新質生產力時，主要靠金融市場的資金豐富，又有天使基金，又有私募基金，亦有人願意投機冒風險，才在偶然的機會下取得突破。這種做法浪費大，命中率低。原因是投機者利潤掛帥，不願意作太長時間的堅持，很容易功虧一簣。 中國是社會主義國家，以人民的利益為重，無利可圖但長遠對人民有利的產業，政府一樣會投資，而且會長期堅持。中國在房地產不景氣，政府資金緊絀的時候，都沒有減少在「新質生產力」方面的投入，以免這些「新質生產力」在萌芽時期出現缺水現象。

當特朗普說氣候暖化是騙局，不願在綠色能源上作投資的時候，中國卻堅持在光伏太陽能、水力、風力發電，以及核能發電上狠下功夫。沒有當初的堅持與投入，中國怎可能在綠能上贏美國九條街？ 「新質生產力」除了有政府的主動投資外，還有民間自發奉獻。中國人對民族復興的大業都非常熱衷，立志以科技報國的人非常多。各個科技的新領域，都有人在默默耕耘，而且還奪得了不少制高點。不但在人工智能上如是，在量子計算方面亦如是。 歷史證明，科技是生產力最堅實的基礎。中國在「新質生產力」方面取得的進展，最終會在經濟上展現出來。在2026年，中國應有能力擺脫傳統產業的束縛，進入一個新的經濟上升周期。