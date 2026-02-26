走出「寂靜」 重拾活力

50多歲的玉英說話條理分明兼流暢，在「智」緊要有「里」友善社區計劃(註)的嘉年華擔任司儀，誰想到她曾經有過一段漫長的「寂靜」歲月。玉英曾經獨力照顧患有認知障礙症的母親超過十年，「媽媽病況轉差後的認知和自理能力大降，更失去語言溝通能力。我主要與她單獨相處，因此不太需要對話，漸漸地我的說話能力也退步了，甚至變得害怕跟別人接觸。」
母親辭世後，玉英放下護老擔子，開始關顧自己的身心需要，萌生做義工的想法，並特別對護老及認知障礙症相關的活動感興趣。「我當初是被計劃的宣傳單張吸引，簡介活動會為義工提供溝通技巧、策劃能力的訓練，跟我過往曾參與的活動很不同！」這些訓煉不但讓玉英重拾昔日從事銷售工作所鍛鍊得來的口才，更重新喚醒她本來開朗自信的個性。
玉英積極參與不同的義工服務，包括擔任「至醒搜腦員」 (社區守護員)，以過來人身份向街坊分享護老經驗，疏導同路人的情緒，提升社區對認知障礙症的關注和意識。她亦透過街站等活動接觸街坊，憑經驗辨識有需要進一步協助的老友記，並主動分享相關的社區支援資訊。
計劃接近尾聲，以義工嘉許暨畢業禮作結，由籌劃節目、編制流程、安排人手，以至宣傳推廣、現場執行等，玉英都參與其中，「我本來不諳科技，在籌辦畢業禮時，學懂了拍片剪片，非常滿足！」
計劃工作員Jacky指出，計劃服務的屯門兆康苑和富泰邨入伙分別逾40年和20年，居民開始由壯年步入晚年，需要提升社區的安老能力。計劃為區內帶來首個專注服務長者的社區中心，這個聚腳點有助連結街坊，「中心讓我們可以持續接觸他們，了解其身心狀況，進而提供適切的介入。」Jacky又認為「至醒搜腦員」在提升社區安老能力方面，扮演着重要角色，「曾經有位伯伯出現認知障礙症徵狀，可是他的家人並沒有這方面的知識，幸好得到細心的『至醒搜腦員』協助他們聯絡中心社工，進行初步篩查，再轉介至社福、醫療服務，以獲取適切的跟進。」
註：「智」緊要有「里」友善社區計劃由社區投資共享基金資助、鄰舍輔導會—— 富泰鄰里康齡中心推行。