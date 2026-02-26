走出「寂靜」 重拾活力

50多歲的玉英說話條理分明兼流暢，在「智」緊要有「里」友善社區計劃(註)的嘉年華擔任司儀，誰想到她曾經有過一段漫長的「寂靜」歲月。玉英曾經獨力照顧患有認知障礙症的母親超過十年，「媽媽病況轉差後的認知和自理能力大降，更失去語言溝通能力。我主要與她單獨相處，因此不太需要對話，漸漸地我的說話能力也退步了，甚至變得害怕跟別人接觸。」

母親辭世後，玉英放下護老擔子，開始關顧自己的身心需要，萌生做義工的想法，並特別對護老及認知障礙症相關的活動感興趣。「我當初是被計劃的宣傳單張吸引，簡介活動會為義工提供溝通技巧、策劃能力的訓練，跟我過往曾參與的活動很不同！」這些訓煉不但讓玉英重拾昔日從事銷售工作所鍛鍊得來的口才，更重新喚醒她本來開朗自信的個性。