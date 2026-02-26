美元信心危機漸顯 外匯基金謹慎運用

財政預算案建議動用外匯基金，罕有地將1,500億元轉撥入基本工程儲備基金，支持北部都會區及其他基建項目。這項決定違背了外匯基金多年來建立的財政紀律。尤其在全球對美元的信心正逐漸減弱之際，港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度下，香港難以獨善其身。雖然財政司承諾這是一次過措施，不會常態化，但外匯基金作為捍衛港元的最後防線，必須謹慎運用。 財政司長陳茂波解釋，此舉只是轉換投資方式，「擺喺外匯基金又係用嚟做投資，擺落去做基建亦都係做投資」。然而，這番說法與「公共財政漸入佳境」的論調存在矛盾。若政府財政真的好轉，理應以經常性收入支持基建開支。如果這種轉換投資方式的說法成立，日後若再次將外匯基金來當作基建開支花費，容易影響外界對香港金融穩健的信心。

外匯基金成立於1935年，根據《外匯基金條例》，其法定目的主要是影響港元匯價，以及維持香港貨幣金融體系的穩定健全。翻查歷史，外匯基金過去被動用，幾乎都是為了應對衝擊香港金融中心的緊急情況：1980年代接管瀕臨倒閉的銀行、1987年股災支持期貨市場、1991年銀行擠提時提供流動資金、1998年金融風暴動用1,180億元入市擊退國際大鱷、2008年全球金融危機為全港銀行存款提供擔保。這些案例都有一個共通點：動用基金是為了處理短暫的金融危機，而非為政府的一般開支或基建項目融資。而轉撥基金，更是42年來首次。

與此同時，全球央行對美元的信心正出現變化。數據顯示，截至2025年10月，外國央行持有的美元資產規模降至2.7萬億美元，為2012年8月以來最低水平。各國央行連續增持黃金，歐洲更推出跨境支付工具Wero，美元的信心危機正在醞釀。香港實行聯繫匯率，港元與美元掛鈎，美元信心動搖，香港必然同步受影響。在這種背景下，外匯基金更必須保留充足實力，才能在外圍經濟出現風浪時抵禦衝擊，繼續扮演國家期望香港作為通向國際的金融堡壘的角色。 香港公共財政面對的是結構性問題，而非短期週期波動。政府過去幾年發債規模急劇擴大，未來5年計劃每年發行約1,600億至2,200億元債券。未來5年新增發債中，約有一半僅用於應付短期債務再融資。有論者引用發達國家債務比例遠高於香港，但人家是經歷幾十年累積下來的水平，香港卻是在短短幾年間急速增加債務。更令人憂慮的是，整體債務透明度不足，市民難以掌握未來會否增加稅收來償還債務。

諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．布坎南開創的公共選擇理論，精闢地解釋了為何政客傾向於擴大政府開支和製造赤字預算。布坎南指出，政治家常受自身利益驅動，透過借債擴大開支以討好選民，卻將償債負擔留給未來的納稅人。香港完善選舉制度之後，本來可以避免跌入福利主義和民粹主義的陷阱，但公共財政開支近年卻有增無減，違背了基本法第107條規定的量入為出、收支平衡、避免赤字的原則。 啟德郵輪碼頭當年放棄BOT(建造、營運、移交)模式，營運至今從未錄得盈利，長期門可羅雀。港珠澳大橋使用量至今仍未達到當年設計規劃的目標。基建項目不只是興建時的開支，落成後還有長期的維護保養成本，這類經常性支出將會形成浪費公帑的沉重循環。在美元信心危機漸顯、全球金融格局醞釀變化的關鍵時刻，香港必須守住外匯基金這道最後防線，審慎理財，可一不可再。