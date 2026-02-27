從豪宅加印花稅探討政府如何看樓市

財政司長陳茂波在預算案中表示，一億元以上的住宅物業交易印花稅，將由4.25%調高至6.5%，加幅超過50%，不過受影響的物業不多，只佔住宅物業交易量的0.3%，估計每年可為政府帶來10億元的收入。此項措施由公布的第二日就立即執行，漏網之魚不多。 此項措施只針對豪宅，不影響非住宅的商用物業的交易，反映政府對這兩個市場有截然不同的評估。 調升印花稅後，無可避免會遏抑市場的交投量；敢在這個時候這樣做，代表政府對住宅市場的復甦，已有充分的信心。否則，政府是不會在這個時候推出可能會危害樓市的措施。

現實是政府正在密鑼緊鼓地推展北部都會區計劃，此項工作極需要發展商的積極投入，才有機會做出美滿成績。之前，由於本港樓市不甚景氣，導致發展商的積極性不高，工作進度或多或少受到延誤。 要增加發展商的積極性，前提是他們之前投入的資金可以迅速回籠，令手上資金相對豐裕，他們才有能力在北部都會區一展所長。如果發展商發覺庫存日增，就很難對後市寄予厚望，自然不敢輕率作出重大的投資。 此之所以，在上兩份預算案中，財爺都有推出扶持樓市的措施。在前年那份財政預算案中，財爺撤銷了懲罰性的辣招印花稅，不再對外來人士、機構投資者、短期轉售的炒家，以及買第二套單位的買家，徵收額外的印花稅，大大地削減了樓宇買家的交易成本。在去年那份預算案中，財爺不但寬減了400萬樓價以下的交易印花稅至100元，還鼓勵銀行為買樓自住的用家，提供較高成數的按揭。

可是，在今次預算案中，這類扶持樓市的措施，只是原封不動獲得保留，卻沒有增添任何新的優惠，顯示政府確信樓市已有足夠發自本身的動力，毋須政府進一步出手扶持。相信財爺有足夠的信心，即使對豪宅徵收額外的印花稅，讓能者多付的信念得以落實，亦不會妨礙豪宅市道進一步向好，庫房可以在沒有負面影響的情況下，增加逾10億的收入。 表面上看來，向一個一億元的豪宅徵收6.5%的印花稅(原先只是4.25%)，買家得付出額外225萬元的花費，理應會挫傷買家入市的積極性。然而，近期豪宅市道十分暢旺，樓價彈升了接近一成，即升了近1,000萬元，卻不乏買家追價，而且交投不減反增。如果買家貴1,000萬元也不計較，自然不會計較區區225萬元的印花稅。

我相信，今次政府出手加豪宅的印花稅，除了是想為庫房增加收入外，還想乘機提醒一下投機者，不要把市場弄得太過熾熱，若然傷及民生利益，政府手上仍有很多籌碼，隨時可以叫樓市降溫。