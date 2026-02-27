新年， 祝各位馬年吉祥！

二十歲的花式溜冰金牌得主Alysa Liu，自己穿針在牙齒上戴飾物，還笑嘻嘻跟記者說：「我叫我妹妹幫我翻起嘴唇，我拿著針對著鏡子，就這樣穿過去了。」這女孩的頭髮編成一圈一圈光環狀的髮辮，她說那是樹的年輪，每年加一圈，記錄自己的成長。她跟教練談判的條件很簡單：「沒有人可以告訴我該穿甚麼，沒有人可以告訴我頭髮要怎樣弄，沒有人可以改變我。」

這份倔強，令我想起那些不肯被馴服的女子。

中年的我們，曾經也任性過，只是歲月磨圓了稜角，職場教會了我們妥協，家庭令我們學會委屈求全。我們說服自己：這是成熟，這是識大體。但Alysa的故事提醒我們：堅持做自己，從來不是年輕人的專利，而是一種選擇。