新年， 祝各位馬年吉祥！
二十歲的花式溜冰金牌得主Alysa Liu，自己穿針在牙齒上戴飾物，還笑嘻嘻跟記者說：「我叫我妹妹幫我翻起嘴唇，我拿著針對著鏡子，就這樣穿過去了。」這女孩的頭髮編成一圈一圈光環狀的髮辮，她說那是樹的年輪，每年加一圈，記錄自己的成長。她跟教練談判的條件很簡單：「沒有人可以告訴我該穿甚麼，沒有人可以告訴我頭髮要怎樣弄，沒有人可以改變我。」
這份倔強，令我想起那些不肯被馴服的女子。
中年的我們，曾經也任性過，只是歲月磨圓了稜角，職場教會了我們妥協，家庭令我們學會委屈求全。我們說服自己：這是成熟，這是識大體。但Alysa的故事提醒我們：堅持做自己，從來不是年輕人的專利，而是一種選擇。
她為何年紀輕輕就能如此？不是她不怕輸，而是她清楚知道：輸掉比賽不可怕，輸掉自己才可怕。她的輕鬆不是不在乎，而是因為她做著真正喜歡的事。你看她發自內心的從容，和其他的選手上面上繃緊，簡直是差天共地！
她五歲開始滑冰，十三歲成為美國最年輕的全國冠軍，三年來橫掃各大獎牌，覺得夠了就暫停，在十六歲退休，過自己的生活。只是後來還是覺得最愛的是溜冰，就重投它的懷抱！
我們這些中女，太懂得看人臉色，太習慣壓抑自己。但Alysa告訴我們：女人最美的樣子，不是符合別人的期待，而是忠於自己的內心。人到中年，更應該奪回話事權。不是要你叛逆，而是要你記得：我們用了大半輩子學會妥協，現在是時候學習做自己吧！
二十歲的Alysa給中年的我們上了一課：做自己，永遠不嫌遲。