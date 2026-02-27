社會創新經常談改變，但到底能否把原來的初衷「做得到」及「做得好」？必須要有一套量度的說法和方法。隨著近年企業參與ESG及可持續發展的投入，影響力評估Impact Measurement變得愈來愈受重視。這除了是企業化管理在績效改進、資源分配和風險管理的慣常工具外，假如量度恰宜，成績表本身亦可成為推動風氣文化、行業改變的行銷震撼彈。
首先，本人並非「量度」的忠粉。可能因為見過不少為量度而量度、櫥窗式的評估，未能達到提升改變的目的，反而限制了良好計劃的跳躍性發展。時而誤解「產出」Output與「成效」Outcome(派出1,000個麵包是產出，改善受衆營養是成效)；時而報喜不報憂，選擇性地演繹數據，而缺乏分析失敗；更多時候是過分側重「交功課」式量度，而忽略了潛藏的改變。
在一個減肥計劃裏，體重與腰圍就是硬指標。假如到計劃結束時磅數沒減，但過程中，參與者徹底改變飲食習慣、結交一群跑友，甚至因為壓力調息而與家人關係改變。未能記錄或發展這些偶發改變機遇，實在太可惜。抱歉，新年剛過，以上例子好像不太合適。
在這多變的時代，可能更適合使用一套「演進型量度評估」Evolutionary Impact Measurement。大意是把量度分兩部分：一)基礎性量度。細化基本的項目產出與成效；二)發展性量度。著重項目的共學與分享，嘗試捕捉那些「計劃外的成功」、偶發改變等，這往往是社會創新最值錢的部份。Journey is an impact. 經歷本身就是一場變革。量度的機制都需要不斷改變、與時並進。