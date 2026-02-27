社會創新經常談改變，但到底能否把原來的初衷「做得到」及「做得好」？必須要有一套量度的說法和方法。隨著近年企業參與ESG及可持續發展的投入，影響力評估Impact Measurement變得愈來愈受重視。這除了是企業化管理在績效改進、資源分配和風險管理的慣常工具外，假如量度恰宜，成績表本身亦可成為推動風氣文化、行業改變的行銷震撼彈。

首先，本人並非「量度」的忠粉。可能因為見過不少為量度而量度、櫥窗式的評估，未能達到提升改變的目的，反而限制了良好計劃的跳躍性發展。時而誤解「產出」Output與「成效」Outcome(派出1,000個麵包是產出，改善受衆營養是成效)；時而報喜不報憂，選擇性地演繹數據，而缺乏分析失敗；更多時候是過分側重「交功課」式量度，而忽略了潛藏的改變。