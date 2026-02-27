會上學

我知道這樣講很肉酸，但我是真心的，做《會八十》的最大得著，肯定不是觀眾們八友們(我們的會員叫「八友」)而是我自己。 人有惰性，是天性來的，我們一定要勇於承認，面對現實。因為你知道自己有惰性，才會想辦法對抗它。最大的問題，就是不知道/不覺得自己有問題。要不是我由上年4月開始做這個節目，我哪有可能一星期看完一本書？即使有些比較厚實，有些比較淺薄，有些很啟發人心，有些比較實際……無論如何，始終就是一本完整的書。在這個手機年代，大家愈來愈難看長文章，我們卻在這個時候「借工作之名」，「強迫」自己讀書，想起來很痛苦，但每次把書揭到最後的版權頁，又感到好滿足，體內多巴胺(dopamine，令人興奮、有成就感)和血清素(serotonin，令人自信與幸福)上升。

我身上應該都有不少缺點，每每看到書中說的，就覺得又說中了自己。這個不單沒有打擊自信，反而覺得「嗯，真好，又知道自己哪裡做得不好了」。雖然隔天又很易會忘記改進，或者，改進40年的習慣/性格真的不易，很難一刻就改過來。還是那句老話，發現問題始終是第一步。 這個節目還讓我們有機會接觸不少高人。Ivan Li李聲揚的專欄，Bu和我從來已經長期支持，現在周周相見，有甚麼投資問題，更可私下查問；文化研究學者Jason Ho，也是很有意思的人，如果不是這個節目，我們肯定不會私交；更多的嘉賓，醫生，名人(「被討論的勇氣」環節)全部都一一約見，親身請教。即使我蠢鈍如豬，但怎可能沒有丁點得著進步呢？

我在節目早期已經說過「《會八十》其實是一本書，是有關Bu不斷學習進步的書」。我就是第一位最親近最忠實的讀者(每一集我都在嘛，而且真的坐得好近)。最近我們又有新的發展——「會上學」。詳情之後再公布，但感想其實就是以上。我們並不是單單想為觀眾做些節目，而是想自己「做些自己都會看的東西」，從而40歲人都仲可以進步(哪怕只是一點點，慢慢的)。平時短短的個別一小時節目，不如來個更認真的處理吧？有心跟Bu一起再上學的，可以先上YouTube search 「會上學」觀看40秒的短宣傳片。