近年我已不問世事，少談政治，但新一份財政預算案有一吸引亮點，就是首次從外匯基金調撥一千五百億元，主要作北部都會區發展之用。這一舉措引起不同反應。贊成者認為，這是為了投資未來，值得支持；而且，外匯基金有四萬一千億，儲備穩健，實力雄厚，調撥一小部分實在無傷大雅。 不過，也有另類意見認為，北部都會區既是建設問題，也是信心問題；到底這個項目能否有預期效果？仍是未知之數。況且，外匯儲備是穩定國際對香港經濟信心的磐石，這不純粹是經濟實力和數據的問題，也是國際政治風雲變幻的問題；那甚麼才是「穩健」、「雄厚」的標準？此外，有了第一次調撥，是否意味還有第二次、第三次？這又會影響「穩健」、「雄厚」的定義呢？

近期不少人士認為，北部都會區應向內地雄安新區學習，一些傳媒於是連番報道，介紹雄安新猷。不過，有業界人士感到不能簡單比較。雄安背後有國家財政和其他條件(例如政策和人脈)支撐，而且是跨地域力量共同建造的典型；但北部都會區靠的是本地民間財力，如今調撥外匯基金，有點拉上補下、以裙遮腳的味道。只能求神拜佛，一切順風順水就好了。 其實，市民更關心貼身和貼地的事項，例如政府調動多少資源在安老事務之上？香港老齡化的趨勢已愈來愈明顯，現有服務(例如安老院舍及公帑買位)已不足夠，即使增加四千長者社區照顧服務券和若干撥款，也是杯水車薪。很多曾是照顧別人的人，如今已是被照顧者，提高免稅額與他們的利益關係不大。這些只是財政預算案未有觸及的冰山一角而已。

總而言之，市民主要關心兩大問題：一，公帑怎樣開源節流？是否用得恰當和有價值？既然無法影響官方決定，那麼，是否有足夠的平衡以至監察力量，保證公帑合乎市民的最大利益？ 其二，即使整體經濟增長，但如何轉化為普羅大眾的利益？才是最重要的。記得2003年的「非典」疫情過後，內地用「自由行」和CEPA(更緊密經貿關係安排)為港澳經濟打強心針，但不少好處被大財團以加租、加費等形式截流。舊痕仍在，必須小心。