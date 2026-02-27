動物如何感知人類的感受

常有狗主說，當自己難過時，狗狗會主動靠近安慰。騎馬的人形容，馬兒能感受他們的自信或焦慮，現代科學揭示了背後的機制，原來人類的情緒會產生不同的氣味，動物能夠解讀這些訊息。 人體透過汗液、呼吸與皮膚，散發出複雜的化合物組合。當我們感到恐懼時，交感神經系統被啟動，腎上腺素與皮質醇等壓力荷爾蒙分泌增加，影響汗腺活動，改變分泌物成分，形成獨特的氣味特徵。相反，喜悅等正面情緒會產生不同的荷爾蒙組合與氣味，只是這些氣味往往較細微，人類自己未必察覺得到。

對於嗅覺高度發達的動物而言，這些化學訊息卻十分清晰。馬的嗅覺系統非常精密，其犁鼻器(又稱 Jacobson’s organ)專門感應費洛蒙及其他化學訊號，讓牠們幾乎可嗅到人類的情緒狀態。 2026年，法國國家農業、食品與環境研究院與法國馬術研究機構合作，向馬匹展示人類看恐怖片與喜劇片後所收集的汗液樣本。結果顯示，馬匹接觸到恐懼氣味時，心跳會加快，警覺性提高，與人接觸減少。 從演化角度看，這種能力十分合理。對獵物動物而言，若同類散發恐懼訊號，往往意味危險逼近。經過馴化後，這種敏感度延伸至人類夥伴。

嗅覺能力卓越的狗，同樣被認為能偵測人類的情緒氣味。經訓練的服務犬在應對精神健康狀況時，可能正是透過捕捉主人情緒變化的化學訊號，在人類尚未自覺前，已察覺焦慮或情緒失控的徵兆。 某程度上，我們對動物而言是透明的，這種認知提醒我們，在與動物相處時保持覺察：情緒不只是感受，更是在傳遞，所以你踏進家門之前，狗狗已知道你今天過得如何。