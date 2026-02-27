PayMe利是與初心的距離

新春佳節，派「利是」是華人社會最具代表性的習俗之一。傳統上，長輩派利是給晚輩，寓意把好運、福氣傳遞下去。近年出現了一個新鮮話題，「PayMe利是」。透過電子支付平台直接把利是傳送給親友，省卻了準備紅封包，但「利是」的初心是否在這樣的轉變中被削弱？

「利是」的原意並非金額，而是心意。紅色封包象徵喜慶，裡面的錢只是媒介，真正重要的是祝福的傳遞。派的人笑容滿面，收的人雙手接過，說聲「恭喜發財」。這一刻的交流，才是利是文化的核心。電子利是的出現，確實符合現代生活的節奏。年輕人習慣用手機支付，透過PayMe派利是，既快捷又避免攜帶現金。但當「利是」化為一個冷冰的通知，少了拆紅封包的儀式感，也少了「手遞手」的溫度。這種互動的缺失，讓人覺得PayMe利是雖然實用，卻與初心有一點距離。