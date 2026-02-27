溫柔相伴同行

伊索寓言裡北風與太陽較量，看誰的力量更强，能讓路過的旅人脫下斗篷。北風鼓足氣力，咆嘯撲去，旅人卻把袍子愈裹愈緊；然而當太陽溫暖地照耀時，旅人卻自然脫下斗篷。 這則寓言的啟示，或許適用於保障兒童使用社交媒體的思考。去年底澳洲立法禁止十六歲以下人士使用特定社交媒體，全球不少國家相繼討論籌備相關法規。這背後是社會對兒童網絡安全的關切。然而，我們或許該想一想：如果僅以年齡為界劃定禁區，是否可能在防範部分風險的同時，無意間阻隔孩子連結世界、獲取支持的渠道？在孩子們使用社交媒體的時候，我們或許應該多點關心，給予正確引導。

對一些偏遠地區、或遇困境尋求心理支援的青少年而言，網絡可能是他們對接外界、建立認同、獲取情感支持的珍貴紐帶。若單以年齡劃線，反而令這些需求流向監管更薄弱、更不易察覺的角落，造成更難防範的傷害。 除了強制禁令，我們應給予更全面的守護。UNICEF呼籲各方共建安全、包容且尊重兒童權利的數位環境。例如各國政府必須確保與年齡相關的法規不會取代社交媒體與科技公司在改善平台安全性及內容審核的義務，包括以兒童安全與福祉為核心重新設計產品、制定尊重權利的年齡驗證工具及差異化體驗，為年紀較小的使用者提供更安全、符合其發展需要的使用環境。監管機構須以系統性措施預防和減輕兒童在網上遭遇的傷害。民間社會要傳遞兒童與家長的真實聲音，讓政策有更紮實的依據，並協助家長提升數位素養，緩解網絡監護的難題。

北風與太陽的古老寓言，未嘗不是溫柔的提醒：強硬的阻隔，可能有反效果；以同理心行動，或許更具力量，因材施教，因境立法。UNICEF願與兒童及家庭並肩，推動立法與技術設計，使其更契合孩子的真實處境與權利需求。讓每一個孩子在數位世代自在而行，安心學習和連繫。