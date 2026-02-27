有無綫 在「加」千日好

春節到了加拿大參加收視調查機構的研討會，順道探望親友。加拿大是港人移民熱點，藝人如林嘉華等經常加港兩邊走，在當地電台不時聽到他們做節目，感覺特別有親切感；移居當地的港人都一樣，收看香港電視節目，興致特別高。現時在當地看TVB節目，可以過串流平台TVB Anywhere，也可以看當地新時代電視購買的節目。前者原汁原味，緊貼香港，後者有本地一些製作，本土味較濃，有電視迷會兼收並蓄，笑言有無綫，在「加」千日好。

近日播放的節目，其中一個吸引親友捧場的是《無窮之路》，這個王牌系列在海外收視一向有保證，全因內容緊貼內地最新發展情況，而且採用平民視角，特別容易消化。在加短短三幾日時間，新時代電視剛好播出走訪華潤集團旗下中藥工廠的一輯。華潤這家被形容為最美麗工廠的藥企，大量使用新科技，綠色建築設計令生產園區猶如觀光地點，充分體現國家主席習近平強調青山綠水是金山銀山的可持續發展理念。在全球科技競爭白熱化，能源消耗急促上升下，如何保持地球的宜居環境已成為發展的最重要前提，大力拓展綠色產業既有先見之明，同時搶佔了提速向前的先機。