年味兒

打車從酒店過來，未到龍眼南路美食街一公里已經塞得水泄不通，最後幾百米只好徒步過去。汕頭確實不像個廣東城市，沒有人說粵語，街頭小吃大多看似新奇又好吃；雖然我們已經吃了牛肉火鍋，還是忍不住吃了不少反沙柑橘、蔥糖餅、橄欖汁。 原計劃要去南澳島感受那水清沙幼、海天一色，品嘗海鮮美食。可是提前看了旅遊預警，本來一小時的車程可能要花上5、6個小時，來回就是12個小時在車上啦！連忙修改行程去揭陽老城區，反正海島和海鮮對香港人來說是一點都不陌生。

揭陽的城隍廟香火鼎盛，屋簷上的雕塑玲瓏逼真，瑰麗的「嵌瓷」屋脊和金漆木雕裝飾；「前埕後厝」的院落布局、「下山虎」、「四點金」、「駟馬拖車」等精巧的結構，呈現出濃郁的潮汕宗族文化特色。 傍晚時分回到汕頭小公園，復原濃濃民國風的中西式騎樓，布滿喜氣洋洋的春節裝飾，人流熙來攘往，臉上都帶著歡愉；人多聲雜卻不覺煩囂，只有喜慶和熱騰騰的煙火氣。這大概是久違了的年味兒。 過年沒有年味，應該是近年來(近十多廿年？)大家的感受。本來以為這是年紀大了對任何事情都失去熱情，但是年輕人也有這種強烈的感覺；看來是個社會現象了，傳統民俗節慶的凝聚力和吸引力都不如以前。

有旅行平台數據顯示，春節期間主打傳統特色「年味兒遊」的前十大熱門目的地依次為：汕頭、福州、北京、贛州、蘇州、九江、上海、泉州、德宏、開封。哎！一不小心就去了一個全國最火爆的城市，難怪到處塞車堵人了。 年味兒、煙火氣，很久沒有過這樣貨真價實的年了。