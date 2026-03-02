香帥借錢能力高 應寫入香港傳媒史

我認識的星島集團胡仙女士，身旁至醒俊男只得三位。時間一轉，去到九十年代初，三位俊傑猛男相繼離世或離開，星島胡小姐亦有傳聞的第一次經濟危機出現。此前，以銀行家出身而給肥佬黎挖往開辦壹週刊，主力負責借錢；可以為一間初辦雜誌借到八千萬，香帥絕對是前無古人，後無來者啊！壹週刊成功賺大錢後，老香就被請離開壹週刊喇。給肥佬黎封為擔屎不偷食的香樹輝，結束了他投資的華僑日報後，就給胡小姐請了他去救亡，救的是陷入第一次財政危機的跨國中文傳媒星島集團。

老香面貎老實、個子不矮不高，但能言善辯，又有借錢能力，題外話，大家如有留意早前中大新聞，兩位中大校董香帥與老張，在中文大學校董會議上，講到差不多要講手呀！壹週刊借錢，又是靠老香，這兩次戰功，必定寫入香港傳媒與教育歷史㗎！我相信胡小姐平日相人，必是喜愛高大威猛，俊似吳鄭周等超俊智慧男，今趟不找俊男，找香財子，必定是利用老香計數能力，盡快平定財務危機呀。當時老香給我電話，通知他的新去向新事業，我就第一時間問星島香總裁：你去到星島，用甚麼辦法挽救胡小姐的經濟危機㗎？老香淡淡定，胸有成金講：好簡單咋，我看過盤數，將賺錢核心業務好好增值，其他敗家踢曬落海，就一天都光曬，再沒有財務黑暗囉！