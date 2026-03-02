PopWalk天晉滙春日市集 逾50美食品牌 3大寵物主題接力登場

將軍澳南公園全面開放，沙池、9米高滑梯、大草坪等設施一應俱全。與公園相連的PopWalk天晉滙趁勢於2月28日至4月12日一連6個周末舉辦「Grab 'n' Go隨玩．隨食市集」，集結逾50個人氣美食品牌及場內餐飲商戶，帶來超過200款輕食驚喜。美食焦點之一為本地原創雪糕品牌Madness Family，推出「紫菜肉鬆味噌Gelato」及「Chili Honey」兩款市集獨家首創口味，顛覆味蕾想像。人氣雞蛋仔店Eggcellent 852亦將於指定日子快閃登場，即場炮製抹茶、榛子朱古力等多款口味雞蛋仔及蜂巢蛋卷，陣陣蛋香令人垂涎。此外，市集更匯聚人氣大福CATCHI、Circle Bakery、Bali Mr.PuTu手沖咖啡、本地手工啤MiMiChannel等逾50個特色品牌，以及13間場內餐飲商戶。