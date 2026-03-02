賀歲片《夜王》票房已經突破五千萬，毋庸置疑，電影中男主角黃子華篤定可以再度稱「神」。電影以九十年代尖東日式夜總會為題材，重塑當年金碧輝煌紙醉金迷的夜生活，再現「左手白蘭地、右手狐狸」的情景，令觀眾一起笑，一起哭，度過一個開心的新歲。
筆者亦抱著這種心情入場觀看，不想劇透，但戲中多位男女演員的演出，確實令電影生色不少。對白啜核抵死，又有弦外之音，難得是好笑得嚟又有一點兒街頭智慧(street wise)讓觀眾回味。
不得不提飾演「土地」的男配角楊偉倫，他身為東日夜總會經理，亦是黃子華(歡哥)的左右手，貫穿整套電影多場笑位，功不可沒，演得非常抵死到位，將「土地」這個角色演得維肖維妙。
另一位是剛加入劇組的新人蔡惠琪，戲中扮演公關小姐「葵芳」而受到注目，她模仿林明楨口音講廣東話，令大家捧腹大笑。原來她有五年舞台劇經驗，而且畢業於香港演藝學院，是正科班出身，她參與電影casting的時候，亦是以林明楨口音得到導演青睞而入劇組。
電影雖以尖東夜總會作為背景，其實可以說是香港社會的一個縮影，正如黃子華所說，尖東曾經有中國城、大富豪，花都這些大型日式夜總會，最後都敵不過時代的轉變及經濟下行而熄燈。但香港人總有一股打不死的精神，既然大場經不起時代的洗禮遭受淘汰，可以改轅易轍以另外一種新的方式經營下去，這份絕不投降精神，正正是片中黄子華掛在口邊的金句「世界艱難、我哋照行。」
縱橫香港傳媒公關界多年，曾出任多間報章及電視台管理層，人脈遍布政商學界。崇尚品味人生，良朋共聚，笑看風雲。