賀歲片《夜王》票房已經突破五千萬，毋庸置疑，電影中男主角黃子華篤定可以再度稱「神」。電影以九十年代尖東日式夜總會為題材，重塑當年金碧輝煌紙醉金迷的夜生活，再現「左手白蘭地、右手狐狸」的情景，令觀眾一起笑，一起哭，度過一個開心的新歲。

筆者亦抱著這種心情入場觀看，不想劇透，但戲中多位男女演員的演出，確實令電影生色不少。對白啜核抵死，又有弦外之音，難得是好笑得嚟又有一點兒街頭智慧(street wise)讓觀眾回味。

不得不提飾演「土地」的男配角楊偉倫，他身為東日夜總會經理，亦是黃子華(歡哥)的左右手，貫穿整套電影多場笑位，功不可沒，演得非常抵死到位，將「土地」這個角色演得維肖維妙。