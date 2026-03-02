萬「美」叢中一點「醜」

新春期間，我又再挑戰忍耐力，組織了一星期家庭大旅行，還不智地擔當「領隊」。安排行程是一大挑戰，因為同行有老中青，照顧到靜態老友記時，又要顧及動態年輕人的喜好。心力交瘁時，我實在顧不了那麼多，變得敷衍了事，年輕人不如在酒店午睡片刻，丈夫與我則帶同兩老隨便到一個公園賞花。但此趟「求其行」，反而讓我有所得著。 丈夫上網做資料搜集，知道該公園的梅花盛開，我們於是興致勃勃帶著爸媽來。可是花期不似預期，從高位望向公園，花朵有如中年危機「稀疏罅」，只有幾棵尚算濃密，但該片盛開的區域被遊人重重包圍，眾人用盡「低炒」、「近鏡」等方法拍出花海效果，兩位老友記根本未能迫入人群中。

正當我額角冒汗，生怕被父母罵我們辦事不力，老遠跑來影一棵半棵比沙田城門河畔更不堪的花樹時，智者丈夫則帶我們到公園邊皮，在不甚搶眼的位置取景。當我有點懷疑丈夫時，他把相機遞給我，我知道他是攝影愛好者，但他不是魔術師，何以把稀疏的梅花拍得那麼有意境？他則說：「梅花如果太靚，個個都係焦點，突出唔到梅花嘅美。反而一啲冇咁茂密嘅花樹，影出來先有獨特焦點。」 不知何解，聽罷他的說話，我很有感覺。把花比喻人，很多網友批評我的外表不漂亮，身材不夠好，活像一文不值。年輕時我有容貌焦慮，質疑自己的存在價值，但當人生閱歷豐富時，我發現我如何努力，整色整水，外表都不會超越他人。與其爭妍鬥麗，不如做回自己，忠於自己的醜，反而凸顯獨特性，了解自己的長處加以發揮，更容易找到知音人。也讓我想起賀歲片《夜王》中，君不見夜總會眾多樣靚身材正的從業員，但何以萬花叢中，只有四捨五入十九歲半及帶有口音的「葵芳」跑出？也是此道理也！

此趟行程我滿心歡喜，因為自我肯定，往往在毫不起眼的生活細節中找到。當我捉緊時，那份滿足感比盛開的梅花更燦爛。