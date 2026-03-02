赤馬奔馳 商界信心昂揚

春節後商界會有各類型聚會活動，聯絡感情之餘也交換一下對前景的看法。今年接觸商界人士，普遍表現出對今年的信心，與蛇年時的不安相去甚遠。 商界在蛇馬兩年的信心差異甚大，最直接因素是地緣政治的改變，美國仍然是外貿最大不穩定因素，然而經過一年的實行，商界對總統特朗普的飄忽政策有所適應。最近美國法院判決特朗普實施的關稅不合法，他即時再出新招。在紡織業聯會的酒會上，代表業界的議員陳祖恒就呼籲會員參加為業界舉辦的稅務專題講解，足見美國有政策、港商有對策的變通精神。

另一個加強信心的來源，是內地「十四五」收官，「十五五」出場，構建新階段的發展藍圖，中國在國際經貿話語權增加，對香港利好自不待言。 本地方面，樓市特別是住宅轉穩，股市交投暢旺，財富正效應重燃，本地消費開始呈復甦勢頭。新一份的《預算案》公布港府財政狀況優於預期，不單經常帳有盈餘，連綜合帳都錄得正數，印證了香港國際商業和投資中心的地位未變。 今歲是赤馬年，寓意市況波動。過去2日美、以聯手擊殺伊朗領導層，財政司在《講清講楚》訪談時回應，在加強應對不明朗大局之餘，香港或可扮演避風港角色。這也是香港歷來的特殊角色之一。

赤馬年欣逢貿易發展局60周年，主席馬時享邀約媒體在石澳會所共話前程，提出未來會積極協助內地企業出海。這也是香港未來重要角色之一，無論是在金融、貿易、科研以至教育，都可以有新的謀劃發展，最重要是有攻堅前行的信心。 當日馬主席除了分享想法，還充當導賞，指出在會所附近的大班屋，石澳業主由最初英資洋行大班獨領風騷，到上世紀本地華資加入，到新一潮內地民企老闆成為業主，見證了百年商港潮起潮落。在開放和法治的營商環境下，憑著打不死的企業精神面對快速轉變的世界政經局勢，香港仍會是宜居宜商的福地。