香港最重要的漢代遺蹟 — 李鄭屋漢墓

春回大地，萬象更新，正是訪古尋幽的好時節。香港不少地方曾發現漢代文物與古蹟，其中位於深水埗的李鄭屋漢墓，歷史可追溯至東漢時期(公元25至220年)，是全港138項法定古蹟中最古老的歷史時期構築物。墓中出土的器物，讓人得以一見東漢香港先民的生活面貌。 李鄭屋漢墓是香港漢代考古最重要的發現。1955年，政府計劃興建李鄭屋邨，在長沙灣東京街平整地盤時發現這座磚室古墓。考古學家從古墓結構、出土器物及墓磚銘文等方面考證，認為古墓建於東漢時期。這一發現引起社會廣泛關注，當時傳媒爭相報道，政府更為此特別開放工地十天供市民參觀古墓。翌年(1956年)，市政局於工作報告中宣布將古墓闢作小型博物館，向公眾展示古墓和出土文物。時光荏苒，古墓由發現並獲保留至今，轉眼間已是七十年光景。

這座磚砌的古墓由前、後、左、右四個墓室及一條羨道組成，形成平面如「十」字形對稱的佈局。前室頂部為穹窿頂，其餘三個墓室則為單券頂，是嶺南地區東漢墓的典型形制。部分墓磚側面有文字和圖案。墓磚銘文刻有「大吉番禺」、「番禺大治曆」和「薛師」，「薛師」是指薛姓的匠師。「番禺」為漢代香港所屬縣名，佐證香港在二千多年前隸屬番禺縣。漢朝(公元前202年 至公元220 年)繼承秦朝的大一統局面，開拓疆土，同時締造中國歷史和文化的黃金時代。漢武帝平定割據嶺南的南越國後，把嶺南地域分為九郡，位處中國南隅的香港遂由南海郡番禺縣管轄。

古墓出土明器共58件，包括炊煮器、飲食器、貯藏器和模型等陶製器皿，以及盤、鏡、鈴和碗等青銅器。當中，三足陶鼎、陶溫酒尊、陶魁等皆為中原漢人常用器物，顯示中原漢文化與嶺南越文化逐步融合；另有一套四件的陶製明器模型，分別為屋、倉、井和灶，均為東漢時期常見的隨葬物，反映漢人「事死如事生」的觀念，陶器、青銅器和屋灶模型是供墓主人享用的隨葬品；它們也展示東漢時期香港先民的生活面貌。

除李鄭屋漢墓外，香港多處地點也曾發現漢代文化遺存，包括馬灣東灣仔、西貢滘西洲、南丫島沙埔村和深灣、大嶼山竹篙灣和白芒、元朗下白泥、屯門龍鼓灘和掃管笏；以及九龍旺角等。其中，馬灣東灣仔出土西漢後期至東漢的陶器、鐵器、銅錢及琉璃珠，另發現大量貝殼，推測這些貝殼是先民食後棄置的；滘西洲、竹篙灣、龍鼓上灘及掃管笏曾出土典型的漢代戳印紋陶罐。 此外，2000年在掃管笏發現一個漢代灰坑，出土一百多枚銅錢，除五銖錢外，還有半兩和貨泉錢各一枚，其銅錢堆內更發現竹蓆和麻布殘片。由於有機物質在香港酸性土壤中難以保存，紡織物殘件的發現尤顯珍貴。2008年，在掃管笏另一次考古發掘中，再發現一座漢代墓葬，屬土坑墓，內藏青銅盤、青銅耳杯、鐵斧及兩枚玉玦。這是繼1955年發現李鄭屋漢墓後，在香港發現的第二座漢代墓葬。

李鄭屋漢墓於1957年開放予公眾參觀，歷年經多番修繕及保護，漢墓旁設有博物館展示墓中出土文物，古物古蹟辦事處網站也提供李鄭屋漢墓虛擬遊，方便大家隨時欣賞這項極具意義的考古發現。 作者為文物保育專員梁子琪