春節後北上處理內地廣告業務，公事完畢聊起假期節目，其中之一是欣賞電影。內地近年興起短視頻，對電影票房帶來挑戰，電影就算是大製作，都不能保證好收入，在這個背景下，港產片《夜王》成為一路奇兵，據貓眼數據，本周已逼近1.5億元人民幣。

《夜王》這個票房數字特別之處，是上映的戲院主要集中廣東省，與其他電影全國性播放不同，所以在大灣區一帶，該片的熱度特別高，這次拜會的客戶不少都有入場觀看。聽入場的內地客戶說，選看該片一個很重要因素是這類題材在內地不普遍，有一定的新鮮感，甚有港式娛樂的口味。入場觀看發覺內地審批的尺度相對寬鬆。有人特別來港再看一遍，覺得差別不大。該片演員黃子華、鄭秀文等都較少在內地拍電影或電視劇，綜合而言，整劇戲吸引之處就是港味濃。