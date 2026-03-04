春節後北上處理內地廣告業務，公事完畢聊起假期節目，其中之一是欣賞電影。內地近年興起短視頻，對電影票房帶來挑戰，電影就算是大製作，都不能保證好收入，在這個背景下，港產片《夜王》成為一路奇兵，據貓眼數據，本周已逼近1.5億元人民幣。
《夜王》這個票房數字特別之處，是上映的戲院主要集中廣東省，與其他電影全國性播放不同，所以在大灣區一帶，該片的熱度特別高，這次拜會的客戶不少都有入場觀看。聽入場的內地客戶說，選看該片一個很重要因素是這類題材在內地不普遍，有一定的新鮮感，甚有港式娛樂的口味。入場觀看發覺內地審批的尺度相對寬鬆。有人特別來港再看一遍，覺得差別不大。該片演員黃子華、鄭秀文等都較少在內地拍電影或電視劇，綜合而言，整劇戲吸引之處就是港味濃。
無論電影或電視，香港市場只有700多萬人口，在製作資源上已很難和內地製作比較；大動作、大場面難以匹敵，就算在化妝、道具都有距離。在不同的市場條件下，想做出差異化，就必須在題材和演繹上落足功夫。香港奉行一國兩制，在生活文化和社會制度上與內地不完全一樣，正如港人到內地遊玩，會有地方風土的不同。來香港看電影曾經是鄰近地區居民的特別節目。廣東話港式電影，除了警匪片外究竟還有甚麼題材能夠吸引觀眾入電影院，是個很值得玩味的課題。