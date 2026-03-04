紐倫堡大審判

上周提到筆者看了《真理與背叛》和《瑞典救援暗線》兩齣皆與納粹德國有關的電影，又那麼巧給我看見電影《紐倫堡大審判》也上線了，所以不如就一併把《紐倫堡》看完，看看今天電影界通過這些電影葫蘆裡賣甚麼藥。 筆者不知道電影早在去年聖誕節已在香港上映，也不知道卡士原來這麼強大。看到由Russell Crowe飾演納粹第二把交椅赫爾曼・戈林(Hermann Göring)這麼爆，實在嚇了一跳；而飾演美軍心理醫生道格拉斯凱利(Douglas Kelley)又竟然是Rami Malek！對電影不禁抱有很大期望。

一開始已完全看不到兩位金像影帝會有甚麼演技交鋒，因為Malek飾演的心理醫生氣場實在太弱了，或者說Crowe實在好戲很多，只見到Malek的角色很快便被戈林吸引了過去，更不知不覺間建立起深厚的交情——兩者沒有火花四濺，也沒有針鋒相對，真不知道怎麼搞的。 我相信本片最大用意在於在紐倫堡大審判80周年的今天，重現在審判中所播放的盟軍發現並解放集中營時拍攝的真實影像——沒錯，畫面固然令人窒息，製作者或許想帶出所有辯詞在這種鐵證面前皆會瞬間土崩瓦解，但筆者更覺得製作者設法令今天人們知道納粹德國的「絕對的惡」，讓他們認識到這種「惡」是不容爭辯、令人髮指的。但無奈這種赤裸揭露在影片中實在太刻意太赤裸，有點在「道德恐嚇」觀眾的感覺；且不說故事本來講述心理醫生被派來評估這些戰犯的精神狀態，試圖從他們的人格特質中找出邪惡的本質，可是劇情發展到這裏，令之前的所有鋪排頓時變得可有可無。

至於電影中眾人設計暴露戈林在納粹大屠殺中責無旁貸，實在是太小兒科，計謀比起《夜王》都不如，令人發笑。 電影以戲劇性的尾聲結束：心理醫生在廣播中接受關於他新書《紐倫堡的22個囚室》的現場採訪，他指出納粹不單不是一群特殊的人，而且當今世界每個國家都存在這類人。這類人的性格特徵很明顯——他們渴望權力，為了掌控另一半人口，美國絕對有人願意踩著同胞的屍骨上位，還加了一句：「他們在煽動仇恨。」筆者看來，這明顯是在影射特朗普，並設法將他與希特拉和戈林並列。