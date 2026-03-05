今天，我們香港人都能喝到清潔的水，看似簡單，其實來之不易，我們要緬懷前人用無數汗水換來的成果。

東江水從1965年越山而來供應香港，以濟香港當年大旱缺水燃眉之急，到2025年剛好是60周年。前水務署長高贊覺教授(SBS)是唯一親身積極參與三次擴建及一次改造供水工程，而又擔當「港方接頭人」的工作人員，由見習工程師升至水務署長，貫穿全程。筆者在去年8月9日出席一個名為《供港東江水歷史》講座，得以聆聽高博士用生動語言提及這段青年人所不知的珍貴歷史。1963-64年香港發生嚴重旱災，由1963年5月2日開始引入制水措施，每天供水3小時，到6月1日收緊至每4天供水4小時。廣東對香港伸出援手，使港府得以在1963年安排14艘油輪從珠江運載淡水到港。筆者也親身體驗過這種苦況，相信不少長者亦如此。