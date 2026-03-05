今天，我們香港人都能喝到清潔的水，看似簡單，其實來之不易，我們要緬懷前人用無數汗水換來的成果。
東江水從1965年越山而來供應香港，以濟香港當年大旱缺水燃眉之急，到2025年剛好是60周年。前水務署長高贊覺教授(SBS)是唯一親身積極參與三次擴建及一次改造供水工程，而又擔當「港方接頭人」的工作人員，由見習工程師升至水務署長，貫穿全程。筆者在去年8月9日出席一個名為《供港東江水歷史》講座，得以聆聽高博士用生動語言提及這段青年人所不知的珍貴歷史。1963-64年香港發生嚴重旱災，由1963年5月2日開始引入制水措施，每天供水3小時，到6月1日收緊至每4天供水4小時。廣東對香港伸出援手，使港府得以在1963年安排14艘油輪從珠江運載淡水到港。筆者也親身體驗過這種苦況，相信不少長者亦如此。
1963年12月，周恩來總理批准撥出專款興建跨境供水系統——「東江-深圳供水工程」，組織大量民工，全長83公里，僅用約一年時間便建成，1965年3月1日開始向香港供水。目前累計對香港供水遠遠超過300億立方米，比兩個洞庭湖的水量還要多。
回看香港發展史，每一階段都離不開內地。香港1841年成為自由港，從廣州西關來的商人帶來國際貿易知識和經驗；上世紀六十年代香港輕工業起飛，是得益於上海工業家帶來的資金和人才；近年香港成為執世界牛耳的離岸人民幣管理中心，是內地大力支持的結果。香港的長壽企業亦有很多源自內地，如招商局、中銀香港、利豐、李錦記等。
東江水供港60周年，見證粵港血脈相連，互相扶持。「最甜東江水，最美東江源」，今天我們要飲水思源，珍惜用水。