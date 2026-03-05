局勢不穩 航空布局須縝密周全

近月中東局勢再度升溫，公眾很關心航空公司會否繼續提供航班飛往當地。其實，航空公司在決定航班去留時，須周詳考慮的因素眾多，並非只是「飛或不飛」這麼簡單。
首先，安全評估永遠是首要。航空公司必須密切留意涉事地區的政治與軍事情況，若存有武裝衝突或恐怖襲擊風險，便須重新審視航線安排。這時國際民航組織、各國航空安全局都會發出警告，航空公司亦會依據保險公司及專業顧問的意見，判斷飛往當地是否安全。
其次，空域是否開放至關重要。即使目的地城市本身相對安全，若周邊空域因戰事或軍事演習而被封閉，航機便無法正常進入。這也是為何有時航機須繞道飛行，增加時間與成本。
第三，地面資源的可用性。目的地機場須運作正常，航班抵達後才能獲得所需服務，當中包括跑道、導航系統、燃料供應、地勤人員及保安措施。如當地基礎設施受破壞或人手不足，即使空域安全，航班亦難以維持正常服務。
第四，品牌形象及乘客信心。航空公司除了安全，也要顧及聲譽。若在高風險地區繼續營運，可能會被外界質疑忽視乘客安全；反之，若過早停飛，則可能影響商業利益及乘客信心。如何在安全與商業利益之間取得平衡，是管理層的重要課題。
以國泰航空為例，作為香港的本地航空公司，國泰在面對國際局勢時，往往需要同時兼顧乘客安全、公司營運及香港的國際形象。國泰有專責的安全與風險管理團隊，每日監察全球局勢，並與國際民航組織及各地政府保持緊密聯繫。當某些地區出現不穩定情況，國泰會迅速作出調整，例如航機改道、暫停班次，甚至安排額外支援，確保乘客安心。這些背後巨細無遺的考慮和遏盡所能的努力，乘客未必看得見，但正是航空公司專業的體現。
總括而言，航空公司在決定是否飛往某地時，必須綜合考慮安全評估、空域開放、地面資源、品牌形象、政府指引和國際組織意見，這是一個多層次的判斷過程。
願世界和平無戰火，讓地球成為安寧之地。在這局勢下，我們更應珍惜香港這個家園，共同守護得來不易的安穩生活。