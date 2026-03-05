局勢不穩 航空布局須縝密周全

近月中東局勢再度升溫，公眾很關心航空公司會否繼續提供航班飛往當地。其實，航空公司在決定航班去留時，須周詳考慮的因素眾多，並非只是「飛或不飛」這麼簡單。

首先，安全評估永遠是首要。航空公司必須密切留意涉事地區的政治與軍事情況，若存有武裝衝突或恐怖襲擊風險，便須重新審視航線安排。這時國際民航組織、各國航空安全局都會發出警告，航空公司亦會依據保險公司及專業顧問的意見，判斷飛往當地是否安全。

其次，空域是否開放至關重要。即使目的地城市本身相對安全，若周邊空域因戰事或軍事演習而被封閉，航機便無法正常進入。這也是為何有時航機須繞道飛行，增加時間與成本。