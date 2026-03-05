全力支持《財政預算案》旅遊布局

去年訪港旅客增加一成二，為零售、餐飲、酒店及運輸等行業帶來實質商機，特區政府新一份《財政預算案》有關旅遊產業的部署，向旅發局撥款16.6億元，有利鞏固香港「亞洲盛事之都」地位，帶動整體經濟發展。 旅遊業具有強大連帶效應，旅客訪港直接帶旺酒店入住、零售消費、餐飲服務及交通運輸，形成良性循環。預算案提出優化盛事、推出全新光影巡禮、吸引高端過夜客與會展旅客，並拓展內地新興城市、東盟等市場，同時增加郵輪航次、推動大灣區「一程多站」，既能提升旅客量與消費額，又能穩定基層就業。

特區政府同步推動歷史建築活化與海濱優化，同樣惠及旅遊與民生。增撥10億元予「保育歷史建築基金」，持續保育活化市區珍貴文化資產，讓古蹟成為獨特旅遊景點，既保存城市記憶，也打造深度文化遊路線，為市民和旅客提供新景點，提升城市吸引力。 然而，開拓新景點需打破固有思維，特區政府可借鑑內地成熟景區的一體化運營經驗，打破零散開發格局，整合旅遊資源與社區配套，以全域視野統籌規劃，將古蹟、海濱、鄉郊、文創空間串聯成主題路線，推行「景區+社區+產業」的聯動模式，打造一站式遊玩體驗，完善交通接駁等基礎設施，鼓勵社區參與特色經營，運用數碼技術打造智慧旅遊平台。