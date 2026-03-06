香港三月是藝術月，月底的ART BASEL當然是萬眾期待，除了BASEL，各大畫廊及藝術機構在這個月各施各法，把全世界最好的藝術作品帶來香港。 位於黃竹坑的SC Gallery將呈獻新加坡藝術家組合趙與林(Chow and Lin)在香港的首次個展。今次精選自二人享譽國際的長期項目《The Poverty Line》(2010年至今)的攝影作品，當中涵蓋其早期案例研究，以及去年十二月於香港創作的全新作品。
趙與林由攝影師趙峰(b.1980年)與經濟學家林惠義(b.1980年)組成，於2010年共同發起此項目。二人在成長中曾歷經濟不穩，令他們想以客觀且系統性視角審視貧窮。他們觀察到，貧窮常被理解為「絕對貧窮」(absolute poverty)，即無法獲得食物、居所、潔淨飲水等基本生存所需；但貧窮實際上以不同形式存在於所有社會。在許多已發展經濟體中，貧窮往往被定義為「相對貧窮」(relative poverty)，指人們的經濟處境不僅關乎生存，更與在地資源、生活水平及社會期許密切相關。在隨後16年，二人融合各自的專業背景，跨越20萬公里，走訪38個國家與地區，以影像進行視覺個案研究，探索貧窮在全球不同語境下的多元定義與真實生活經驗。
食物是將基本生存需求圖像化的直觀媒介，而貧窮若脫離具體的人與其所處的社會脈絡，便無法被完整理解。這攝影系列聚焦於兩種普遍可及的日常物件：食物和報紙。二人將這些生活元素融入其藝術語彙之中，每幅影像皆凝練了特定時空下的生活經驗，將抽象的數據轉譯成可共感的視覺敘事。作品引領觀者深入當代全球景觀下形塑生命的物質條件與社會現實，每個圖像猶如封存地域與時間的時空膠囊。
本次展覽精選《The Poverty Line》系列中的36件攝影作品。有別於過往以地理分區的呈現方式，這些作品接九組色系編排，重新詮釋食物與其所處語境之間關係。精選作品以主色調為軸，串聯不同時空與地域，引領觀者超越地理視角理解貧窮，重新審視由社會現實所塑造的普世物質處境。透過將經濟社會學與食物攝影結合，他們以當代寫實與研究實踐切入，探討貧窮、不平等與糧食系統等全球議題。
展覽將於2026年3月14日開幕至4月25日。