香港三月是藝術月，月底的ART BASEL當然是萬眾期待，除了BASEL，各大畫廊及藝術機構在這個月各施各法，把全世界最好的藝術作品帶來香港。 位於黃竹坑的SC Gallery將呈獻新加坡藝術家組合趙與林(Chow and Lin)在香港的首次個展。今次精選自二人享譽國際的長期項目《The Poverty Line》(2010年至今)的攝影作品，當中涵蓋其早期案例研究，以及去年十二月於香港創作的全新作品。

趙與林由攝影師趙峰(b.1980年)與經濟學家林惠義(b.1980年)組成，於2010年共同發起此項目。二人在成長中曾歷經濟不穩，令他們想以客觀且系統性視角審視貧窮。他們觀察到，貧窮常被理解為「絕對貧窮」(absolute poverty)，即無法獲得食物、居所、潔淨飲水等基本生存所需；但貧窮實際上以不同形式存在於所有社會。在許多已發展經濟體中，貧窮往往被定義為「相對貧窮」(relative poverty)，指人們的經濟處境不僅關乎生存，更與在地資源、生活水平及社會期許密切相關。在隨後16年，二人融合各自的專業背景，跨越20萬公里，走訪38個國家與地區，以影像進行視覺個案研究，探索貧窮在全球不同語境下的多元定義與真實生活經驗。