曾經，這個世界的運作是「三番起胡」，大家對質量會有一定要求，「做牌」是比較正路的方式。當運轉速度與競爭烈度還不算太高的時候，由商業策略到研發投資，大家傾向放眼較長遠的發展，因為回報也較能預期。社會方面，當議題還沒有瞬息萬變、民間訴求相對單一及持續時，由政府政策到社會援助的走向，也可以按部就班地，把平台做好、將規劃細化。「三番起胡」的時代，四方城內的朋友都比較有耐性，看看上家要甚麽，扣扣下家那張牌，還有空間相互聊聊天、說三道四，場面好不熱鬧。

數碼時代的降臨，改變了世界的節奏，也徹底改變遊戲的規則，「雞胡」正式成為新常態。單講溝通，就已經在短短二、三十年之間完全顛覆。以往靠書信作為正式文書回覆時，一來一回，最快也要幾天，所以內容要求相對嚴謹、策略也須深思遠慮。今天的回覆呢？但求秒殺，再不需要咬文嚼字，因為看官亦快來快去；不求優雅、只求成效。這時還會有人投放以百萬、千萬計之數，去設計商標、宣傳品牌嗎？要賣產品，生成短片就夠。

人工智能的出現，將會進一步加速節奏，恍如要在一小時內就要打完四圈。「雞胡」的智慧，不在「求求其，事事但」，而在「單單清、鋪鋪清」。手法上，要求一種快速的判斷，定調每鋪牌的目的，在保留雙辣、八番的偶遇可能之餘，能上就上、能碰就碰，快速把遇到的牌子聚合起來。畢竟，這個世道「完成」比「完美」更重要。