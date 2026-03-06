太古地產藝術月 3月底開鑼

香港轉眼踏入藝術三月，各項藝術活動紛至沓來。「太古地產藝術月2026」昨日公布於3月底起，太古坊、太古城中心、太古廣場及星街小區，以及香港居舍和香港東隅推出的一系列跨媒體及大型藝術裝置，將藝術文化帶到社區之中。其中與巴塞爾藝術展的合作已踏第14年，將再度呈獻以「Into the Wild」為主題的太古地產貴賓室，由張叔平設計，令人期待。

太古坊ArtisTree於3月19日起將帶來由知名藝術家Coco Capitán創作的「ArtisTree Selects: Imagination Investments」，由三個部分組成，涵蓋攝影、畫作及裝置藝術，展出超過50幅攝影作品，連同一系列繪畫及文字創作。太古坊內標誌性的辦公樓港島東中心頂層67樓，將上演參與式藝術作品「Memory Adoption Bureau」。太古廣場則連續第4年成為巴塞爾藝術展香港展會「藝聚空間」(Encounters)唯一場外項目展出場地，3月21日起展出藝術家克里斯汀孫金(Christine Sun Kim)創作的場域特定數碼動畫裝置作品；而毗鄰太古廣場的星街小區則有墨西哥藝術家Gabriel Rico的雕塑作品。