國務院總理李強發表新一份政府報告，包含不少重要數據，當中涉及產業及經濟發展的訊息很多都非常關鍵，不過，關鍵訊息不一定艱深，像報告預測，中國的人均壽命將會到達80歲，一個簡單易明的數字，就涉及不少微言大義。

一個社會和國家的平均壽命，很大程度代表國家的發展和穩定程度，國民壽命長，是經濟趨向成熟和富裕的訊號。香港人均壽命多年前已超越80歲，並且連續10年成為全球最長壽地區。當然，用城市跟國家比較，容易有偏差，特別香港是高密度的國際城市，醫療體系完善，社會安全，且交通方便，急症或意外救援迅速到達，與存在農村和偏遠地區的國家比較，條件差異很大。