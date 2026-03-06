國務院總理李強發表新一份政府報告，包含不少重要數據，當中涉及產業及經濟發展的訊息很多都非常關鍵，不過，關鍵訊息不一定艱深，像報告預測，中國的人均壽命將會到達80歲，一個簡單易明的數字，就涉及不少微言大義。
一個社會和國家的平均壽命，很大程度代表國家的發展和穩定程度，國民壽命長，是經濟趨向成熟和富裕的訊號。香港人均壽命多年前已超越80歲，並且連續10年成為全球最長壽地區。當然，用城市跟國家比較，容易有偏差，特別香港是高密度的國際城市，醫療體系完善，社會安全，且交通方便，急症或意外救援迅速到達，與存在農村和偏遠地區的國家比較，條件差異很大。
中國人均壽命預計達到80歲，確實是很高的水平，同時代表消費和市場結構的演變。近日返回內地處理業務，多了聽到銀髮經濟這個關鍵詞。隨著中國人均壽命延長，加上內地退休保障完善和國民儲蓄率高等因素，如何推動和盤活銀髮經濟成為刺激增長的動力來源。
二戰後全球大局相對穩定，平均年齡提高成為中長期趨勢。聯合國早就對中、青年重新定義，昔日50歲被視為中年，60歲為老年的分野已被視為過時。在香港，中、老年劃分最大的轉變是工作年齡，為了補充勞動人口下降，不少到達60歲退休年齡的受薪階層仍然留在職場，公務員退休延至65歲是最具帶頭作用的改變。至於老闆階層，工作至90歲後以至永不言退的大有人在。
工作壽命的延長，加上在經濟發展時間聚積資產較容易，銀髮族消費力強和經濟活動能力強，同時消費習慣都和過去不同，很多年輕人的興趣如演唱會、運動以至打機等，新中年和銀髮族同樣參與，令商界日益重視這個市場。全球富裕社會人口雖然趨向高齡化，但不代表無法維持經濟的活躍度和增長動力，當中在乎如何重新打造生產和消費市場，這也是中國政府化挑戰為機遇的思維。