自尊、面子與「習得性無助」

在我們的生活裡，常常會看到一些人明明有能力處理事情，卻因為自尊、面子或許多自我假設的藉口，甚至只是怕麻煩，而選擇拖延。這種行為表面上看起來像是懶散或不在乎，實際上卻可能與心理學中的「習得性無助」有著深刻的關聯。心理學家馬丁塞利格曼(Martin Seligman)提出「習得性無助」的概念，指當人長期處於無法掌控結果的情境時，會逐漸失去嘗試的意願，認為努力也無濟於事。

拖延往往不是不知怎麼做，而是因為害怕行動帶來的後果。自尊的脆弱使人擔心一旦失敗就會被視為能力不足，於是寧願不開始；面子的壓力讓人覺得「丟臉」比「沒完成」更難承受；藉口的建構則透過「太忙」、「時機未到」等理由，暫時維護自我形象；而怕麻煩的心態更是讓人把事情視為負擔，選擇逃避而非面對。