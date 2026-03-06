三月一日，港鐵列車裏多了些特別的身影。
寵物袋拉鏈密實地封著，只隱約可見裡頭蜷曲的尾巴。狗主人們握著橙色手帶，在尾卡車廂安靜站著。列車開動，有人低頭對寵物袋輕聲說話，有人抬頭看站名，和尋常乘客沒甚麼兩樣。
這是港鐵首次開放重鐵路線讓寵物狗乘車。1200個名額限定尾卡車廂，寵物須全程留在封閉袋內。從去年輕鐵「貓狗同行」到今天這一步，港鐵走了近一年。
車廂裏一位中年男子把寵物袋放腳邊，小狗偶爾動一動，他就低頭看一眼。「以前只能趁深夜帶狗出門，現在光明正大上車，雖然是限定日子，總算是個開始。」
也有乘客不太習慣。一位太太在月臺看見尾卡車門打開，遲疑一下，改走前面幾卡。工作人員沒上前勸說，只是目送她離開。港鐵當天在繁忙車站加派人手，同時呼籲互相尊重包容。這話溫和，但意思明白：共融不是讓所有人一樣，而是讓不同的人都能找到自己的位置。
下午經過欣澳站，一位帶著孩子的母親站在離尾卡稍遠位置。孩子好奇張望，母親輕聲說，狗狗今天也坐車，我們讓一讓。幾位年輕人專門走過來，隔著寵物袋拍照，笑著討論。不同乘客有不同反應，車廂裡倒也沒誰打擾誰。
傍晚活動結束，車站陸續有人提著寵物袋離開，袋子裡的狗有的已睡著。一天實驗性開放，沒出亂子、沒起衝突。寵物主人遵守規定，不習慣的乘客選擇其他車廂，大家各自安好。
列車到站，寵物袋被提起，狗主人輕輕拍了拍。這樣的一天，或許就是共融該有的樣子。一些人往前走一步，一些人保持距離，大家在同一空間相安無事。