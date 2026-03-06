三月一日，港鐵列車裏多了些特別的身影。

寵物袋拉鏈密實地封著，只隱約可見裡頭蜷曲的尾巴。狗主人們握著橙色手帶，在尾卡車廂安靜站著。列車開動，有人低頭對寵物袋輕聲說話，有人抬頭看站名，和尋常乘客沒甚麼兩樣。

這是港鐵首次開放重鐵路線讓寵物狗乘車。1200個名額限定尾卡車廂，寵物須全程留在封閉袋內。從去年輕鐵「貓狗同行」到今天這一步，港鐵走了近一年。

車廂裏一位中年男子把寵物袋放腳邊，小狗偶爾動一動，他就低頭看一眼。「以前只能趁深夜帶狗出門，現在光明正大上車，雖然是限定日子，總算是個開始。」