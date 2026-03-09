早前，筆者應邀出席「創科@大埔2026」開幕禮，擔任主禮嘉賓並致詞。其實，大埔學界的創科水平非常高；去年的「香港資訊及通訊科技獎」，大埔區就囊括了「學生創新獎」中、小學組的金獎！李強總理在《政府工作報告》(報告)中，將粵港澳大灣區定位為「國際科技創新中心」，要打造世界級科技創新策源地。這份頂層設計為香港培育創科人才指明了具體的戰略方向與實施路徑。以下是對香港培育創科人才的幾點核心啟示：
‧明確戰略定位，重塑人才願景：報告要求「推動科技創新和產業創新深度融合」。這意味著香港培育創科人才不能再局限於實驗室，而是要緊扣「新質生產力」，瞄準人工智能、生物醫藥、量子科技等未來產業，培養能將科研與產業結合的複合型人才。
‧改革高等教育，打造人才搖籃：報告強調一體推進教育、科技、人才發展。有港區人大代表建議，應把握「雙一流」建設機遇，積極引入頂尖院校在北部都會區開設AI、生物科技等課程。這啟示香港要加速產教融合，讓人才培養緊貼產業前沿。
‧暢通轉化路徑，升級人才價值：報告明確支持將大灣區打造成科技創新策源地。香港人才的角色須從「超級聯繫人」升級為「超級增值人」。通過「香港研發+內地轉化」的協同模式，讓創科人才在服務國家產業升級中實現最大價值。
‧促進要素流動，釋放人才潛能：建設科創中心需要創新要素高效流動。有觀點建議河套合作區應加快實現人員、物資、資金及數據的便捷流動。這啟示我們，必須拆除制度壁壘，讓香港科研人才能夠更自由地利用大灣區的資源與平台。
‧完善科創生態，構築人才高地：報告提出完善知識產權保護、以科技金融支持創新。這啟示香港須強化原授專利制度的審查能力，並利用國際金融中心優勢為創科提供融資，為創科人才提供從「想法到財富」的全方位生態支持。