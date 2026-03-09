早前，筆者應邀出席「創科@大埔2026」開幕禮，擔任主禮嘉賓並致詞。其實，大埔學界的創科水平非常高；去年的「香港資訊及通訊科技獎」，大埔區就囊括了「學生創新獎」中、小學組的金獎！李強總理在《政府工作報告》(報告)中，將粵港澳大灣區定位為「國際科技創新中心」，要打造世界級科技創新策源地。這份頂層設計為香港培育創科人才指明了具體的戰略方向與實施路徑。以下是對香港培育創科人才的幾點核心啟示：

‧明確戰略定位，重塑人才願景：報告要求「推動科技創新和產業創新深度融合」。這意味著香港培育創科人才不能再局限於實驗室，而是要緊扣「新質生產力」，瞄準人工智能、生物醫藥、量子科技等未來產業，培養能將科研與產業結合的複合型人才。