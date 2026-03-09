我經常說報道新聞、主持節目都不能哭，不能因自己的情緒左右觀眾聽眾的接收。可是，我最近打破齋砵，在電台節目中放聲痛哭了。

事緣在凌晨港台《日出前告白》節目內，我們的主題是《原諒別人，原諒自己》，剛好我經歷一樁真人真事，讓我耿耿於懷。事緣一名認識超過20年的朋友，約10年前創立一本雜誌，他邀請我在其刊物貢獻人生第一個專欄並出書。雖然出版過程有點紕漏，但我把怨氣嚥下。而意外地，該本書竟然獲頒出版界獎項。

朋友興奮不已，為隆重其事，他著同事在頒獎禮上給我送花，及派人來採訪。可是典禮當日，人沒到花沒送，我再致電給他確認，他卻說：「弊！唔記得咗！」我當刻憤怒到極點，本來吞下的憤恨由肚子湧上腦袋，但在大庭廣眾暫且壓抑。過後朋友似乎感覺不到焫著了我，還給我嬉皮笑臉，我真的要爆了，給他通了一個絕交電話，說罷要說的話我便掛線，往後10年甚少交流。偶然在社交平台看到他的消息，縱然看到他胖胖的身形消瘦不少，但我沒多理會。而在農曆新年前，再看到他罕有發布的FB帖文，是他離世的消息。