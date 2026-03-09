我經常說報道新聞、主持節目都不能哭，不能因自己的情緒左右觀眾聽眾的接收。可是，我最近打破齋砵，在電台節目中放聲痛哭了。
事緣在凌晨港台《日出前告白》節目內，我們的主題是《原諒別人，原諒自己》，剛好我經歷一樁真人真事，讓我耿耿於懷。事緣一名認識超過20年的朋友，約10年前創立一本雜誌，他邀請我在其刊物貢獻人生第一個專欄並出書。雖然出版過程有點紕漏，但我把怨氣嚥下。而意外地，該本書竟然獲頒出版界獎項。
朋友興奮不已，為隆重其事，他著同事在頒獎禮上給我送花，及派人來採訪。可是典禮當日，人沒到花沒送，我再致電給他確認，他卻說：「弊！唔記得咗！」我當刻憤怒到極點，本來吞下的憤恨由肚子湧上腦袋，但在大庭廣眾暫且壓抑。過後朋友似乎感覺不到焫著了我，還給我嬉皮笑臉，我真的要爆了，給他通了一個絕交電話，說罷要說的話我便掛線，往後10年甚少交流。偶然在社交平台看到他的消息，縱然看到他胖胖的身形消瘦不少，但我沒多理會。而在農曆新年前，再看到他罕有發布的FB帖文，是他離世的消息。
拿著手機，我呆了！10年前我很憤怒，甚至不想再見到他。但隨著年月流逝，其實我一早放下，因為那是一時火遮眼，人沒到花沒送只是雞毛蒜皮的事，不會影響我奪獎的事實。可是我當初單方面中斷來往，我沒有下台階，彷彿突然找上門說原諒，感覺太唐突兼蝕底，所以話在心裡說不出。直至他過身，我才後悔，應說的話，再沒有機會說，於是，我哭了。
我在節目中哭了數分鐘，中間要靠兩位拍檔撐著節目。眼淚流下的過程中，我發覺人的嬲怒本想懲罰對方，但同時也懲罰自己。不如聽聽拍檔臨床心理學家的建議：人可以讓自己嬲，因那是正常情緒，但要即時給對方知曉，讓對方補救，解開心結，關係才可維持。
逝者已矣，在世者如我往前走時，謹記愛要及時，恨要及時，但原諒也要及時，才不致抱憾終生。