如畫深刻，如舞靈動 芭蕾舞之王令意大利狂野畫家復活

今屆香港藝術節，我最期待看的表演之一，是芭蕾舞之王羅伯特 · 波雷（Roberto Bolle）演出《卡拉瓦喬》芭蕾舞劇。波雷一踏出舞台，你知道就是他了。一派王者本色，自信滿瀉，舞台變了一所希臘神廟，觀眾以熾熱的歡呼聲，向從天上降落凡塵的男神致敬。 波雷像一個會移動和跳舞的雕像，又像一具活生生的大衛像，從佛羅倫斯偷走飄然而至香港，玉樹臨風地在舞台上享受觀眾的膜拜。 雖已年屆五十，但歲月的痕跡沒有刻劃在他臉上，他渾身是結實的肌肉和優美的線條，臉上流露散發魅力的微笑，是很難不令人愛上的男人。

如畫深刻，如舞靈動 芭蕾舞之王令意大利狂野畫家復活

卡拉瓦喬（Caravaggio,1571-1610)是極具爭議性又極受歡迎的意大利畫家。他自小在江湖打滾，對人性心理有細緻的觀察力。他運用「明暗對照法」（chiaroscuro），拿着畫筆像導演一樣，令人物在他畫布上演出充滿情色欲望、血腥激鬥、酷刑和死亡的故事。卡拉瓦喬其人如其畫，性格狂野暴戾，打鬥當食生菜，最後因殺人而亡命天涯，三十多歲便一命嗚呼。但他獨特的畫風，有穿透紙背的力量，令人一見難忘，影響後世幾百年。 如何如表現這位瘋狂魯莽而才氣橫溢的畫家？這支舞由意大利當代編舞家莫羅．比戈哲提（Mauro Bigonzetti）編舞，選用與卡拉瓦喬同世代的意大利作曲家蒙特威爾第的音樂，並非要呈現Caravaggio跌盪的一生，而是由三位女舞者，分別扮演光；影與美，把Caravaggio 複雜且飽受折磨的內心世界，包括愛欲的糾葛，在死亡邊緣的鬥爭。通過獨舞、雙人舞及群舞，刻畫出來，以強烈的光影效果，戲劇性地演繹了人物內心掙扎。

舞台布景的設計簡約。上半場掀起高潮是當Roberto Bolle 拉著巨型紅色緞帶，走到舞台前端，然後背幕升起，乍現巨大的金色大畫框，視覺震撼，令人驚艷。舞者沒有華衣美服，尤其是Roberto Bolle，如雕像般的身軀，已是世界上最優美的藝術品！ Roberto Bolle挑戰高難度動作，飛躍後單腳擎立，卻像一口釘，堅如磐石，又如一幅美麗的油畫，定格在你眼前，女舞者更輕若飄絮，柔若無骨，究竟他們的身體是怎樣練成的？ Roberto Bolle 受訪時說，他為了演出這支舞，每天苦練四、五小時。一想到他要保持頂尖的狀態，如雕像般的身軀，我打從心底佩服他。