ELEMENTS圓方一晚限定K POP音樂派對 首爾人氣DJ Sielo聯同文世勳現身打碟

ELEMENTS 圓方將於3月27日(星期五)晚在演薈廣場(Civic Square)舉行一晚限定的「K POP Groove Night」，把整個露天廣場化身K-POP經典與電子音樂的派對舞台。活動邀得首爾備受矚目的DJ Sielo及憑Netflix真人騷《單身即地獄》第一季爆紅的「暖男」文世勳(Moon Se hoon)上陣打碟，以強勁節奏與韓流電音帶動全場，營造如置身首爾夜店的震撼氣氛。

DJ Sielo以充滿groove的Tech House風格著稱，演出遍及多國，現場魅力十足；文世勳亦將首次挑戰DJ台，勢必掀起另一波粉絲尖叫。

除了視聽盛宴，活動更特邀 2025 Hong Kong Tatler Best 20 Bars上榜酒吧 KINSMAN 建民號進駐，推出三款韓式限定雞尾酒與特調飲品，包括以香蕉馬格利入味的Seoul Banana、花果香滿溢的Miss Jung Hwa Kim，以及清新宜人的無酒精特飲Heart of Hallabong。活動免費入場，另設K POP Groove套票(早鳥即日起於ticketflap發售)，套票包括兩杯建民號特調飲品及韓風小食，名額有限，萬勿錯過！