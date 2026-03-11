剛過去的假期入了粉嶺高球會觀賞LIV Golf巡迴賽，綠草如茵的球場氣氛熱鬧非凡。下個月，又有機會再次參加在球場的另一項活動，就是由香港導盲犬協會舉辦的首屆「小Q慈善跑2026」。

近年參加不少慈善跑賽事，場地愈來愈多元化，場地也是今次活動賣點之一，賽事選點粉錦公路以東公園，亦即是粉嶺哥爾夫球場舊場，有32公頃綠地的寬敞公園，環境清幽、空氣清新，且對寵物友善，為跑手及毛孩提供一個舒適而難忘的奔跑體驗。粉嶺哥爾夫球場舊場鄰近上水港鐵站，只須由上水站步行18分鐘到達場地，設有停車場，參加者可選擇乘坐大會安排的免費接駁巴士由上水站到達場地。