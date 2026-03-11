剛過去的假期入了粉嶺高球會觀賞LIV Golf巡迴賽，綠草如茵的球場氣氛熱鬧非凡。下個月，又有機會再次參加在球場的另一項活動，就是由香港導盲犬協會舉辦的首屆「小Q慈善跑2026」。
近年參加不少慈善跑賽事，場地愈來愈多元化，場地也是今次活動賣點之一，賽事選點粉錦公路以東公園，亦即是粉嶺哥爾夫球場舊場，有32公頃綠地的寬敞公園，環境清幽、空氣清新，且對寵物友善，為跑手及毛孩提供一個舒適而難忘的奔跑體驗。粉嶺哥爾夫球場舊場鄰近上水港鐵站，只須由上水站步行18分鐘到達場地，設有停車場，參加者可選擇乘坐大會安排的免費接駁巴士由上水站到達場地。
導盲犬協會成立於2011年，致力為視障人士提供免費導盲犬服務，並拓展「輔助治療犬服務」。協會並無政府恆常資助，全靠公眾及企業支持。香港導盲犬協會是本港首間提供免費導盲犬服務的慈善機構，同時致力發展輔助治療犬服務，透過「小Q」的力量，服務視障人士及有特殊需要的兒童，推動社會共融與平等參與。香港導盲犬學苑於2025年4月開幕，成為導盲犬的訓練基地。今次賽事有不同組別個人及親子賽，同時還有對動物友善的人寵障礙賽。賽後設有遊戲、慈善義賣攤位，以及免費寵物健康檢查。
粉嶺高球會有不少美麗景點，近年增加的公眾活動，讓市民可以近距離欣賞。春秋是舉行戶外活動的好時節，4月份則夏花開始綻放，在美麗的跑道上一邊聽著音樂，一邊欣賞綠意盎然的美景，是假期充電的上佳節目。
(活動舉行日期：4月12日，報名連結https://littleqcharityrun.com)