精神健康是近年備受社會關注的議題。為提升青少年及照顧者對精神健康需要的認識及應對能力，並建立朋輩情緒支援網絡，香港中華基督教青年會藍田會所自去年起，於觀塘區推行「WELL Being Well」社區精神健康計劃(註)，招募地區青少年及照顧者參與培訓成為「專業精神健康關懷大使」及「WELL Being Well 社區義工」。
計劃社工Jason表示，「青少年無論在升學選科，還是處理人際關係方面，都面對不小壓力。同儕比其他群組更明白受助人的處境和心態，而且更易獲得其信任，所以由一班年齡相約的義工擔任大使，是最適合不過。」「專業精神健康關懷大使」展開服務前，都需要接受「精神健康急救課程」培訓，掌握相關基本專業知識及溝通技巧，「例如會教授他們如何觀察受助人的情緒變化，又會提醒他們不要隨便否定對方的負面情緒。」計劃亦透過多項以不同興趣為主題的恆常活動，包括音樂、運動及手工藝等，讓一班志同道合的青少年既可以交流興趣心得，同時能互相扶持，紓緩壓力。
就讀中一的映思及家偉都是計劃大使，平時踴躍參與不同服務，透過計劃，不但關顧朋輩的情緒問題，還運用所學技巧支援區內有需要人士。映思難忘一次上門探訪，「了解到最讓長者感到孤獨的，是子女長期沒法陪伴，我便嘗試跟他們談天說地，讓他們暫時放下這些煩惱，避免持續沉浸在負面情緒當中。這些探訪體驗讓我發現自己原來也可以成為別人的傾訴對象！」家偉則參與協作夥伴籌辦的「青少年精神健康推廣日」，向街坊派發具有不同紓緩功效的香薰精油，「我是首次參與此類型義工活動，透過製作、派發及介紹精油功效，既能把精神健康資訊推廣至社區，亦加深了我對社區的了解和連結。這些經歷讓我變得比以往外向和更主動，我也希望能在街坊情緒低落時為他們帶來一點鼓勵。」
計劃至今只推行了一年，社區互助網絡已顯雛形，相信未來將會匯聚更多區內青少年及照顧者成為具精神健康知識的社區義工，並增強社區的凝聚力與互助氣氛，適時關顧及支援區內有需要人士，讓社區充滿活力和正能量。
註：「WELL Being Well」社區精神健康計劃由社區投資共享基金資助、香港中華基督教青年會藍田會所推行