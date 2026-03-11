精神健康是近年備受社會關注的議題。為提升青少年及照顧者對精神健康需要的認識及應對能力，並建立朋輩情緒支援網絡，香港中華基督教青年會藍田會所自去年起，於觀塘區推行「WELL Being Well」社區精神健康計劃(註)，招募地區青少年及照顧者參與培訓成為「專業精神健康關懷大使」及「WELL Being Well 社區義工」。

計劃社工Jason表示，「青少年無論在升學選科，還是處理人際關係方面，都面對不小壓力。同儕比其他群組更明白受助人的處境和心態，而且更易獲得其信任，所以由一班年齡相約的義工擔任大使，是最適合不過。」「專業精神健康關懷大使」展開服務前，都需要接受「精神健康急救課程」培訓，掌握相關基本專業知識及溝通技巧，「例如會教授他們如何觀察受助人的情緒變化，又會提醒他們不要隨便否定對方的負面情緒。」計劃亦透過多項以不同興趣為主題的恆常活動，包括音樂、運動及手工藝等，讓一班志同道合的青少年既可以交流興趣心得，同時能互相扶持，紓緩壓力。