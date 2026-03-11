戰爭的成敗

目前美國和以色列對伊朗的軍事行動中，有不少人提出，假如特朗普在四、五周內不能達到政權更迭的目的，又或者美國把導彈打光了，那麼就代表美國戰敗。究竟實情是不是這樣，美國距離「戰敗」又有多遠？ 首先，先不要說這場戰爭，早在去年6月的「12日戰爭」中，伊朗在軍事上早已被打敗，到現在最高領袖被擊斃，軍政高層被團滅，嚴格來說只是政治上尚未完全失敗而已——伊朗向海灣諸國展開發動攻擊報復，與其說是希望透過它們叫美國收手，倒不如說伊朗除了這樣根本別無他法，實際上是一種絕望的行為(act of desperation)。

早前伊朗總統佩澤希齊揚為區內鄰國受伊朗反擊美以所波及道歉，強調除非首先受襲，伊朗不會再以鄰國為打擊目標。但另一邊廂伊朗革命衛隊和武裝部隊的攻勢卻繼續施襲，可見改革派早清楚這種報復攻擊只會帶來反效果，只不過是革命衛隊和強硬派硬要胡來。另一方面，改革派和革命衛隊之間的分歧，顯示出美以兩國的空襲正逐漸收效，令伊朗出現內部分裂，這正是一個重要跡象與發展。 筆者認為，即便現在還未出現決定性戰果，但特朗普的戰略目標其實已達成七七八八：第一、此役無論成功與否，後1979年中東地緣格局已被徹底打破，毫無疑問美國將重新主導中東事務；海灣諸國雖然受襲，但今後它們只能跟隨美國，不可能倒向伊朗，別無他選。第二、美國已藉此役強化對全球化石能源的控制，更重要的是過程中重新鞏固了石油美元體系，初步舒緩了美元美債的危機。第三、美國透過打擊委內瑞拉和伊朗，根本性地動搖了中國的原油供應體系，令其石油來源陷入高度不確定性——伊朗封鎖霍爾木茲海峽，對自身是產油國的美國來說不痛不癢，反正通過海峽的原油大部分都是輸送給中國的。

所以說，即使數周後特朗普宣稱美國已達成了其軍事目標，決定班師回府，筆者一點也不會感到驚訝，因為如今伊朗已是苟延殘喘，中俄伊軸心實質上已崩潰。至於伊朗有否出現政權更迭，其實已不重要。