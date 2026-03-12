國泰航空「香港精神號」

國泰最近與西九文化區管理局合作，將一架波音777客機髹上設計獨特色彩濃厚，一身時代感的全新藝術塗裝客機「『香港精神號』──八十周年紀念版」，讓本地藝文精粹翱翔天際，在世界各地展現。
與西九合作的「香港精神號」，設計靈感來自國泰為商務艙精心策劃的「空中畫廊」，用上了香港跨媒體藝術家黃宏達以科技創作的創新山水畫，在機身噴上充滿動感的艷麗圖案，展現出中國新派山水畫，載著乘客、文化和創意翱翔天際，把現代的香港精神帶往全球。
不說不知，這全新的「香港精神號」經已是國泰的第五代了！最早期是在1997年，為紀念香港回歸祖國，我們首次將一架波音747客機髹上「香港精神號97」，機身以國泰綠為底色，繪上中環至灣仔一帶沿岸高樓大廈外觀的白色剪影，並髹上中文書法「家」字，左右分別寫上「繁榮進步 更創新高」及「THE SPIRIT OF HONG KONG 97」。
第二代香港精神號推出是在2000年，取名「香港精神跨千禧」。國泰舉辦了一次全港學生機身圖案設計比賽，結果由一名15歲女學生的作品獲選。國泰將一架波音747客機髹上「香港精神跨千禧」塗裝。在國泰綠和香港景觀內繪上多名充滿活力、向前衝刺的兒童；機身寫有「SAME TEAM, SAME DREAM.」及「積極進取 飛越更高理想」字樣。
第三代香港精神號乃在2013年為支持香港特區政府舉辦的「家是香港」運動，展開「香港精神．一起飛」活動，公開邀請全港市民提交能表達香港精神的創作。在5,000份參展作品中，最終請110名得獎者本人擺出不同姿勢，作出七彩的剪影成為「香港精神號」機身圖案，髹於一架波音777機上，漂亮奪目。
第四代國泰香港精神號則誕生於2017年，作為慶祝香港特區成立20周年，國泰在旗下一部波音777髹上香港精神號塗裝，以傳統的雲彩為題材，並有特區成立20周年的標誌。
當香港乘客在外地看到象徵著我們引以為傲的「香港精神」塗裝飛機，定不期然湧出一份自豪感，感到好有「香港」的親切，好有「家」的溫暖！