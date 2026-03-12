國泰航空「香港精神號」

與西九合作的「香港精神號」，設計靈感來自國泰為商務艙精心策劃的「空中畫廊」，用上了香港跨媒體藝術家黃宏達以科技創作的創新山水畫，在機身噴上充滿動感的艷麗圖案，展現出中國新派山水畫，載著乘客、文化和創意翱翔天際，把現代的香港精神帶往全球。

不說不知，這全新的「香港精神號」經已是國泰的第五代了！最早期是在1997年，為紀念香港回歸祖國，我們首次將一架波音747客機髹上「香港精神號97」，機身以國泰綠為底色，繪上中環至灣仔一帶沿岸高樓大廈外觀的白色剪影，並髹上中文書法「家」字，左右分別寫上「繁榮進步 更創新高」及「THE SPIRIT OF HONG KONG 97」。

第二代香港精神號推出是在2000年，取名「香港精神跨千禧」。國泰舉辦了一次全港學生機身圖案設計比賽，結果由一名15歲女學生的作品獲選。國泰將一架波音747客機髹上「香港精神跨千禧」塗裝。在國泰綠和香港景觀內繪上多名充滿活力、向前衝刺的兒童；機身寫有「SAME TEAM, SAME DREAM.」及「積極進取 飛越更高理想」字樣。