三十多年前，我與太太在碧麗宮看過一套畢生難忘的電影《時光倒流七十年》(Somewhere in time)。這部影片改編自麥堅森(Mathewson)的名著——1975年的小說《重返的時刻》(Bid Time Return)。影片開頭，男主角Richard在大學畢業禮上遇到一名儀態優雅的老婦人，她走到Richard的跟前，輕聲低喃：「回到我的身邊來吧！」並交給他一個古董懷錶。八年後，Richard在下榻的Grand Hotel的歷史文物中掛著一幅年輕美女的相片，他莫名的感到似曾相識。他多方查證，原來相片上的人是已故女演員Elise，就是她八年前贈送懷錶的那名老婦人。他改變房間的擺設，穿著70多年前流行款式的西裝，躺在床上，不一會便進入夢鄉，在那個時空的陌生人中找到Elsie，兩人很快便陷入一段短暫的穿越時空愛戀。這部名片口碑載道，賣座歷久不衰。

法國詩人藍斯爾姆(L‘Amseime)有一名句：「我醒來了，由於眾樹的恩澤，在淙淙流水聲中夢連著夢。」在文學創作中善於寫夢，利於深入展現人物的內心世界，更有力於展現作者的想像力。夢總是令人入迷，對沉睡心靈世界的各種描繪一直與藝術愛好者產生共鳴。

精於寫「夢」，正是造就文學鉅著《紅樓夢》的巨大光輝。《紅樓夢》可說是用一個「夢」字貫穿故事的發展脈絡，全書的夢有一百多個，重要的情節，往往是從夢中而來。至於次要情節，像香菱學詩，也離不開夢，「忽於夢中得了八句」，得到一片讚揚，真是筆鋒所至，蕩氣廻腸。有兩句當代人的詞：「傑作紅樓傳千古，影映封建斥王侯」，是對這部千古不朽名著的貼切描繪。