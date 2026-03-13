農曆大年初十二在灣仔會議展覽中心，出席一個馬年投資機遇專家論壇。入場時，但見人山人海，人龍排至電梯大堂，自從網上直播興起後，這種場面已經多年不復見。難怪今次被邀出席作為主講嘉賓的股評人陳永陸先生(人稱陸叔)，都話好耐未見過這麼墟冚的場面，在台上望落去超過600位觀眾，非常開心和興奮，好有滿足感。陸叔告誡大家中東雖然戰雲密布，但有危亦有機，有些大藍籌及石油股，不妨多加留意，可作避險及投資，可能有一個意想不到的收穫。

另一位重量級嘉賓講者是堪輿學家麥玲玲。人稱「玲玲姐」以一身桃紅色打扮，好有過年氣氛，她以命理角度，解說赤馬紅羊之年如何趨吉避凶，正是「一流師傅睇星斗，二流師傅睇水口」，好有大師風範。其間玲玲姐在台上還大派經開光的風水吉祥物，送贈在場有緣人士。今次兩位股評及風水大師已經相隔多年未有機會一齊同台演出，估不到今年丙午因緣際會下齊齊出席。

而另一位嘉賓講者梁賀琪博士(香港遵理集團創始人)，以香港教育行業現狀與政策影響為題，見解獨特精闢到位，一語道破目前的處境。尤其一國兩制之下，香港正步向發展成世界教育樞紐及加強引入人才政策，香港的高端高中教育需求於2025年開始激增，特區政府在北都會設立教育城，不就是一個好例子。