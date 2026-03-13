長久以來，法律將寵物視作一般財物，與手機或單車失竊無異。新冠疫情期間，寵物需求與價格急升，形成利潤豐厚的黑市。英國於2024年通過《寵物拐帶法》(Pet Abduction Act)，將寵物失竊列為獨立刑事罪行，在英格蘭及北愛爾蘭最高可判監五年，首次正式承認動物是有感知能力的生命，而非單純的物件。然而，問題仍遠未解決，而貓更成為當前最主要的受害者。

豹貓和緬因貓因轉售價值高昂，往往成為偷竊目標。但近年偷貓的動機變得更加多樣，也更令人不安。英國「寵物偵探社」創辦人指偷貓案件不僅上升，在某些地區甚至已超越偷狗。與多數為轉售而被偷的狗不同，價值不高的普通家貓如今成為機會主義者的目標，因為他們看準主人對寵物的感情。有些盜賊會偷貓用於大型非法繁殖計劃。一隻健康、未絕育的貓就像一台生財機器。