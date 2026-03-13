長久以來，法律將寵物視作一般財物，與手機或單車失竊無異。新冠疫情期間，寵物需求與價格急升，形成利潤豐厚的黑市。英國於2024年通過《寵物拐帶法》(Pet Abduction Act)，將寵物失竊列為獨立刑事罪行，在英格蘭及北愛爾蘭最高可判監五年，首次正式承認動物是有感知能力的生命，而非單純的物件。然而，問題仍遠未解決，而貓更成為當前最主要的受害者。
豹貓和緬因貓因轉售價值高昂，往往成為偷竊目標。但近年偷貓的動機變得更加多樣，也更令人不安。英國「寵物偵探社」創辦人指偷貓案件不僅上升，在某些地區甚至已超越偷狗。與多數為轉售而被偷的狗不同，價值不高的普通家貓如今成為機會主義者的目標，因為他們看準主人對寵物的感情。有些盜賊會偷貓用於大型非法繁殖計劃。一隻健康、未絕育的貓就像一台生財機器。
貓體形較小，容易被藏在袋中帶走，而且相對於狗較少發出激烈反抗。同時，許多貓可以在社區自由活動，更容易成為路過盜賊的目標。
英國人要求政府將強制植入微型晶片的規定，由目前只適用於狗隻，擴展至貓隻。微型晶片是找回失竊寵物的重要工具，因它能提供無可爭議的所有權證明。目前僅約6%的失竊寵物最終能與主人重聚；若更廣泛地推行晶片植入並維持更新資料庫，這比例有望大幅提升。
寵物盜竊問題反映出一些罪犯願意利用人與動物之間最深的情感連結來牟利。但單靠立法並不足夠，只有透過更有力的執法、提高公眾警覺，以及推動如微型晶片等預防措施，才能確保我們的寵物不再只是法律上的「財物」，而是被視為真正的家庭成員。