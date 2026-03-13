人生閃電黨

人生為何？就是為了追求快樂。 但是人是無法控制一生中的快樂和哀傷，人自以為是這個地球上最高智慧的生物，以為任何事都可以控制，但偏偏人生最重要的，無法可以控制。 快樂的得失十分玄妙，不可捉摸，更強求不了，當然更跟你的財富不掛鈎；如果快樂跟財富掛鈎，那愈有錢就應該愈快樂了。你試問問李超人煩惱多不多？ 強求得不到快樂，快樂是求不來的，刻意安排的結果，或興致索然。但是偶然的機緣，偶然發生的一些事，偶然相遇的一些人，卻可讓人好快樂。

快樂來得玄妙，失去也玄妙，好以愛情。從前金庸先生就經常說，愛情是最沒得解釋的，愛和不愛都沒理由，她來的時候好好珍惜，她要走的時候，也不用留；因為留不住的，所以還是好好保持一下風度，不要給前度看了笑。快樂和愛情一樣，當失去的時候，留下來的是一片悵惘和思念。愈快樂，失去之後的傷痛也愈大；愛情也是一樣，都是成正比的，愈快樂，愈痛苦。十分公平。 自稱萬物之靈的人類可控制好多東西，但就是自己的快樂和悲傷控制不住。

所以可快樂時且快樂，一秒都不要浪費。也不要問她可以維持幾耐，快樂不會是持續的，如果快樂可以持續，她就不會是那麼珍貴。 但是悲傷也是一樣不會持續的，她走了，你會痛苦，但你也可以放心，你不會悲傷很久，她也是一陣子的。 所以我的體會是：當快樂時，我甚麼都不想了，先好好享受，心無掛礙的日子無幾多的，自己又製造不來，所以享受了才算；不快樂了、傷心了，我就跟自己說：不用怕，快樂跟悲傷一樣是快閃黨，捱過了就天朗氣清。