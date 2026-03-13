穿梭在樓宇間，我們已習慣了上方天空的蔚藍。但有時我靜靜仰望，忍不住想：此刻，有多少人正和我一樣，凝望著同一片天空？只是在這個世界的某些土地上，他們凝望的，並不是流雲，而是劃破長空的炮火和災難。

中東地區多年戰亂動盪，加沙、敘利亞、也門、黎巴嫩及伊朗多國身陷其中。近月衝突升級，更令當地情況雪上加霜。自2月28日以來，已有超過1,100名兒童在暴力衝突中受傷或死亡。伊朗至少有30所學校和醫院遭到破壞，約200名兒童罹難，部分孩子年僅7至12歲；黎巴嫩長年積累的流離失所問題更形惡化，至今約七十萬人被迫逃離家園，當中有超過四分之一，即近二十萬名是孩子，令人痛心。