穿梭在樓宇間，我們已習慣了上方天空的蔚藍。但有時我靜靜仰望，忍不住想：此刻，有多少人正和我一樣，凝望著同一片天空？只是在這個世界的某些土地上，他們凝望的，並不是流雲，而是劃破長空的炮火和災難。
中東地區多年戰亂動盪，加沙、敘利亞、也門、黎巴嫩及伊朗多國身陷其中。近月衝突升級，更令當地情況雪上加霜。自2月28日以來，已有超過1,100名兒童在暴力衝突中受傷或死亡。伊朗至少有30所學校和醫院遭到破壞，約200名兒童罹難，部分孩子年僅7至12歲；黎巴嫩長年積累的流離失所問題更形惡化，至今約七十萬人被迫逃離家園，當中有超過四分之一，即近二十萬名是孩子，令人痛心。
無論孩子身處何地，都應受到保護。聯合國兒童基金會(UNICEF)呼籲各方保持克制，履行國際人道主義法和人權法所規定的義務，保護平民以及兒童賴以生存的基本服務，包括學校和醫療設施。兒童的生命和福祉，必須時刻受到保障。
我們已派出應急團隊到黎巴嫩，支持當地醫療服務網絡。UNICEF支持的流動初級衛生保健服務點已增至37個；在各個避難所向兒童及家庭派發救援物資、提供醫療諮詢和疫苗接種；同時為食水和污水處理設施供應緊急燃料以維持基本運作; 也為受創兒童提供心理支援。我們亦已準備派發10,000張毛氈和睡袋，並與其他夥伴密切合作，隨時評估需求並準備擴大援助。此外，依託現有國家社會保護體系，我們正籌備緊急現金援助，料惠及4.5萬戶有兒童的家庭。
戰爭何時結束，無人能料；中東孩子們流離失所的日子還有多久，亦是未知之數。希望看到這篇文章的你，與我們同行，支持UNICEF在未來三個月中，幫助100萬名需要援助的民眾；在最前線守護孩子生命，為他們撐起一片晴朗、不再受恐懼籠罩的天空。